DJ bak kjempehit funnet død

Morillo er mest kjent for hitlåten «I like to move it» fra 1993 som han ga under kunstnernavnet «Reel 2 Real». Låten fikk et nytt liv på hitlistene da den ble brukt i animasjonsfilmen Madagaskar i 2005.

Ifølge avisen TMZ ble han funnet død i sitt hjem i Miami Beach tirsdag. Dødsårsaken er ikke kjent.

RIP Erick Morillo 1971-2020 pic.twitter.com/hshdcB947A — Ministry of Sound (@ministryofsound) September 1, 2020

Morillo ble for få uker siden arrestert av politiet i Miami mistenkt for seksuelle overgrep. Han nektet først anklagene, men ifølge The Guardian overga han seg selv til politiet etter at hans DNA ble funnet via en sporingsenhet.