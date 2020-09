Våpen og hat skaper frykt før valget i USA

Besøket gjennomføres mens et sterkt splittet USA opplever en spiral av vold og opptøyer. Ikke siden 1960-tallet har USA opplevd så omfattende raseopptøyer, og høyreorienterte borgervernsgrupper ser ut til å spille en stadig mer sentral rolle.

At USA er rammet av den verste økonomiske krisen på flere tiår og en pandemi som har tatt nesten 190.000 liv, gjør ikke situasjonen enklere.

Spencer Sunshine, som forsker på høyreorienterte grupper i USA, frykter for utviklingen fram mot valget. Han mener det helt sikker vil bli flere skytinger framover.

– Det kan bli langt verre fordi jeg tror ingen av sidene vil vike, sier han.

Sist uke ble tre personer drept i forbindelse med protestene som har brutt ut etter at en afroamerikansk mann ble skutt og såret av politiet under en pågripelse i Kenosha.

To av ofrene var antirasistiske demonstranter i Kenosha, mens den tredje var en hvit høyrenasjonalist som ble drept i Portland i Oregon nordvest i USA.

– Hvite frykter hevn

Når Trump besøker Kenosha tirsdag, skjer det på tross av advarsler fra delstatens demokratiske guvernør, Tony Evers. Han har ringt til Trump i et forsøk på å overtale ham til å bli hjemme. Ifølge Evers trenger byen ro for å heles etter det som har skjedd, og han mener mange innbyggere allerede er traumatisert.

En av dem, Gregory Bennett, sier at han ikke lenger føler seg trygg i byen etter at en 17-åring, som trolig var en del av et hvitt borgervern, ble pågrepet for å ha skutt og drept to personer som demonstrerte mot politivold og rasisme.

– Lokale hvite mennesker er i frykt, de ser etter en grunn til å forsvare seg selv, og vi har personer her som leter etter en grunn til å angripe, sier Bennett, en sosialarbeider som tidligere har vært i militæret.

I frykt for hevn går han aldri ut uten skuddsikker vest og en pistol i beltet.

I USA er retten til å forsvare seg en del av den nasjonale identiteten, og om lag 30 prosent av den voksne befolkningen eier minst ett skytevåpen.

Trump møter politiet

Trump kommer til Kenosha med budskapet om at han må vinne valget 3. november hvis USA skal komme seg ut av kaoset. Han har ikke planer om å møte familien til Jacob Blake, 29-åringen som er blitt lam fra livet og ned etter å ha blitt skutt av politiet 23. august.

I stedet vil han snakke med politisjefer og forretningsfolk, og inspisere hærverket som har skjedd i byen i kjølvannet av skytingen.

Demokrater og tilhengere av en politireform ser på Kenosha som et symbol på institusjonell rasisme som har ført til at flere mistenkte afroamerikanere er blitt drept i møte med politiet.

Trump har gjort det helt klart at hans prioriteringer er stikk motsatt. Han mener at det er Demokratene som bidrar til stadig mer anarki i byene de styrer. I Kenosha vil han møte menneskene som han mener «har gjort en så god jobb for meg» – ikke politikerne.

Flere våpen

Etter at Trump ble valgt til president har det med jevne mellomrom vært sammenstøt mellom høyreorienterte og venstreorienterte grupper i byer som Seattle i vest, Washington i øst og Portland i nord.

Det som imidlertid er nytt, ifølge Spencer Sunshine, er at så mange har med seg skytevåpen.

– For drøyt fire år siden så man bare en væpnet demonstrasjon på steder som Arizona, der de har en svært liberal våpenlov, sier han til nyhetsbyrået AP.

Endringene har vært markant siden 1. mai, da hundrevis av menn med rifler forsøkte å ta seg inn i bygningen som huser delstatsforsamlingen i Michigan, for å protestere mot koronarestriksjonene.

Nye rekrutter

Ifølge Sunshine viste dette også at hvite nasjonalistgrupper har greid å rekruttere nye medlemmer. Til stede var også høyreorienterte populister og Trump-tilhengere som forfekter konspirasjonsteorier. Motivasjonen er frykten for hva som kommer til å skje med USA hvis de ikke gjør noe.

– Mens det går raskt mot presidentvalget 2020, er utsiktene til at ekstremister vil ty til politisk vold, svært reelle, fastslår Southern Poverty Law Center, som overvåker høyreekstremistiske grupper.

Senteret mener også at høyrefløyen forsøker å utnytte den historisk kraftige polariseringen som USA nå opplever.

På den andre siden står en mer broket forsamling av aktivister, som Trump gjerne omtaler som antifa (antifascister), og som han anklager for å være bråkmakere, anarkister, oppviglere og tyver.

De er mindre organisert enn høyrefløyen, men trolig vil også disse bli mer voldelige, mener Daniel Byman fra tenketanken Brookings Institution.