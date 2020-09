Isolerte samfunn svært utsatt for covid-19: – Vi forbereder oss på katastrofe

Urbefolkningen i Amazonas lever isolert fra resten av verden, og har nesten ikke kontakt med omverdenen. Nå har coronaviruset begynt å spre seg i de avsidesliggende samfunnene, og flere stammer forbereder seg på voldsomme konsekvenser. I Javari-dalen, hvor den største andelen av Amazonas’ urbefolkning bor, er situasjonen kritisk.

– Vi forbereder oss på en katastrofe , sier lege Douglas Rodrigues, som har jobbet med urbefolkningen i Amazonas i nærmere 40 år til CNN.

Manglende immunforsvar

Årsaken til bekymringen er at medlemmene av urbefolkningen ikke har bygget opp et immunforsvar egnet til å håndtere smittsomme sykdommer brakt inn fra omverdenen. Dette kommer av at de lever isolert, og sjeldent utsettes for patogener som verserer i resten av verden.

Totalt bor det om lag 800.000 urfolk i Brasil. Områdene er krevende å komme seg til, og nås best med båt. En båttur til de mest avsidesliggende områdene langs Amazonas-elven kan ta dagevis. Allerede i mai begynte tilfeller av coronaviruset å oppstå blant stammene. Ifølge Association of Indigenous Peoples of Brazil (APIB) er 30.000 urfolk bekreftet smittet, og 760 har mistet livet til viruset.

– Har ingen steder å rømme

Tidlig i august mistet urfolkleder Aritana Yawalapiti (71) livet til coronaviruset. Atirana var kjent som en sterk forkjemper for bevaring av hans hjem, verdens største regnskog. Brasil er hardt rammet av Covid-19 med 3,9 millioner smittetilfeller og 121.000 dødsfall.

Allerede i mars ytret urbefolkningen ønske om å nekte utenforstående personer innreise til stammeområdene. Dette tiltaket ble aldri implementert. Det første bekreftede tilfellet av smitte i Amazonas ble registrert i mai, etter et besøk fra brasilianske myndigheter. Ifølge urfolk-leder Adelson Kanamari er denne hendelsen årsaken til at viruset spredte seg blant urbefolkningen. Nå ønsker befolkningen at området skal bli sperret av.

– Barrikader må settes opp der hvor smitten ikke har oppstått. Disse menneskene har ingen steder å rømme, sier advokat Eloy Terena.

Foreløpig er ingen slike barrikader eller regler implementert.

