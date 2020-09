– Jeg ble rasende da jeg hørte om saken. De kriminelle handlingene som er begått mot denne jenta er grusomme, og strider så grunnleggende mot de rettighetene som er gitt henne, sier Ulstein i en kommentar sendt Bistandsaktuelt per e-post.

Det var tidligere denne måneden det ble kjent at ei jente på bare 10 år var blitt gravid i delstaten Espirito Santo i Brasil. Jenta hadde blitt misbrukt av sin onkel fra hun var seks år.

Fikk rettslig godkjennelse

I det katolsk-konservative Brasil finnes det ingen lov som åpner for selvbestemt abort. Abort er ulovlig, unntatt ved voldtekt og når det er fare for morens liv. Samleier med barn under 14 år regnes som voldtekt, og familien fikk rettslig godkjennelse for at abort kunne utføres.

Det lokale sykehuset i delstaten nektet likevel å utføre inngrepet fordi jenta var over 22 uker inn i svangerskapet.

Myndighetene fikk da ordnet plass ved et sykehus i en annen delstat, Pernambuco. Mens tiåringen var underveis dit sammen med bestemoren, ble imidlertid navnet hennes og navnet på sykehuset lekket på sosiale medier.

Dag-Inge Ulstein er selv abort-motstander, men reagerer kraftig på ekstreme aksjonsformer som nylig ble tatt i bruk av ytterliggående abort-motstandere i Brasil. Foto: Espen Røst

Dette førte i neste omgang til at kristenfundamentalister samlet seg utenfor sykehuset der ei ti år gammel voldtektsrammet jente fikk utført aborten. De arrangerte fellesbønn og kalte henne "morder". Da de prøvde å trenge seg inn på sykehuset, ble de stanset av en gruppe feministiske motdemonstranter.

Hendelsen fikk stor oppmerksomhet i presse og medier og vakte harme blant mange som har et mer liberalt abortsyn og er opptatt av barns og kvinners rettigheter.

– Ja, her må abort kunne godtas

Utviklingsminister Ulstein viser til at FNs barnekonvensjon har regler som de fleste land i verden – inkludert Brasil – har sluttet seg til, regler som ivaretar mindreåriges rettigheter og skal gi dem trygghet mot vold og overgrep.

KrF-statsråden svarer et kort og utvetydig ja på om den aktuelle saken med den ti år gamle jenta som ble voldtatt av sin onkel er et tilfelle der abort må kunne forsvares.

Ulstein har ved en tidligere anledning blitt kritisert av opposisjonen på Stortinget for å være uklar i sin manglende fordømmelse av Trump-administrasjonens «global gag rule», som innebar stans i amerikansk støtte til bistandsorganisasjoner som informerte om abort. Men statsråden klargjorde senere at han ikke støtter den amerikanske holdningen.

– Det kan jo i verste fall føre til store bistandskutt. Det rammer viktig prevensjonsarbeid, kampen mot utrygge og dødelige aborter og også arbeidet mot malaria og en rekke andre sykdommer, sa han til NTB dengang.

– Pandemien øker press mot jenter

Utviklingsministeren og regjeringen har tidligere markert seg til fordel for barns rettigheter gjennom en ny bistandssatsing mot skadelige skikker, herunder barneekteskap.

– Hvordan er framdriften for dette arbeidet og hvordan har arbeidet blitt påvirket av coronapandemien?

– Under pandemien har vi sett press på jenters rettigheter og vi vet at det vil bli en økning i barneekteskap. Derfor er det viktig for meg at dette reflekteres inn i den innsatsen vi skal legge ned framover. Jeg har nylig bedt om status for arbeidet mot de skadelige skikkene og forventer at denne saken holdes høyt hos både oss i UD og våre samarbeidspartnere, sier Ulstein i e-posten.

Saken er først publisert på Bistandsaktuelt.no