Maduro benåder opposisjonspolitikere

Formålet med benådningene er å fremme «nasjonal forsoning», ifølge Maduro.

Blant de benådede er Guaidós stabssjef, Roberto Marrero, som i 2019 ble pågrepet og anklaget for å være del av en «terroristcelle» som planla angrep for å destabilisere Maduros regjering.

Guaidó var imidlertid ikke på lista over benådede personer. Det er reist flere tiltaler mot opposisjonslederen, som i 2019 erklærte seg selv som landets interimspresident.

Benådningene kommer dagen etter at Maduro sa at han før valget i desember vil ha forsoning og dialog i det dypt splittede landet.

Guaidó og flere andre ledende opposisjonspolitikere har allerede varslet at de vil boikotte valget. Årsaken er at landets høyesterett har pekt ut tjenestepersoner med ansvar for avvikling av valget, en jobb som egentlig skulle ha blitt gjort av den opposisjonskontrollerte nasjonalforsamlingen.