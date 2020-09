Helten fra Rwanda siktet for terror

Det opplyser Rwandas etterforskningsbyrå (Rib) mandag. Rusesabaginas datter Carine Kanimba opplyser til AP at faren forrige uke reiste fra USA til Dubai, der han ble pågrepet og brakt til Rwanda. Kanimba sier hun ikke vet hvorfor faren reiste til Dubai.

Siktelsen omfatter blant annet terror, ildspåsettelse, kidnapping og drap. Rusesabagina ble mandag vist fram for pressen, iført håndjern og munnbind, i hovedstaden Kigali.

Rusesabagina har vært en uttalt kritiker av regimet i Rwanda. Rib sier han nå er mistenkt for å være grunnlegger, leder, økonomisk bidragsyter og medlem av en voldelig og væpnet terrororganisasjon som opererer fra ulike steder i regionen.

Rusesabagina har tidligere nektet for lignende anklager fra myndighetshold.

– Bare oppspinn

Kanimba sier faren lenge har vært et mål for Rwandas regime på grunn av kritikken han har rettet mot det. Hun sier familien håper han blir løslatt snart.

– Det de anklager ham for, er bare oppspinn. Det er ingen beviser bak påstandene deres. Vi vet at dette er en urettmessig pågripelse, sier hun.

Rusesabagina har siden 1996 bodd utenfor Rwanda. Først i Belgia, og så i Texas i USA. Ifølge Kanimba er faren belgisk statsborger.

Reddet over 1.000 tutsier fra døden

66 år gamle Rusesabagina er blitt kalt «Rwandas Oscar Schindler» etter at han reddet over 1.000 tutsier fra å bli drept under folkemordet i 1994 ved å gjemme dem på Mille Collines Hotel i Kigali og senere hjelpe dem å rømme landet.

I 2004 ble hans gjerninger internasjonalt kjent gjennom Hollywood-filmen «Hotel Rwanda».

Rwandas regjering bestrider Rusesabaginas historie om å ha reddet tutsiene. Under folkemordet i Rwanda ble mer enn 800.000 tutsier og hutuer som forsøkte å beskytte dem, drept av hutuer.

Rusesabagina er blitt hedret med en rekke priser, blant dem den amerikanske presidentens medalje for frihet.