Trump: Hundrevis er pågrepet etter demonstrasjoner

Det har skjedd etter at Trump-administrasjonen har startet arbeid med å finkjemme store mengder videoopptak fra demonstrasjonene som har preget USA sterkt de siste månedene.

– Vi har pågrepet et stort antall mennesker, over 200. Det vil dere få høre mer om snart, sa Trump på en pressekonferanse mandag kveld lokal tid.

Han la til at alle de over 200, som er anklaget for ildspåsettelse, plyndring og for å være bråkmakere, er pågrepet i byer styrt av demokrater. Det er uklart over hvor lang tid pågripelsene har foregått.

Til Reuters opplyser Trump at justisdepartementet og departementet for innenlands sikkerhet sammen skal opprette et felles operasjonssenter for å etterforske «uro på venstresiden».

Svarer med samme mynt

Tidligere mandag langet Trumps motkandidat Joe Biden ut mot presidentens håndtering av uroen i landet og beskyldte ham for å gjennom sin retorikk nøre opp under voldsbruk i landet.

Trump legger på sin side skylden på Demokratene.

– Volden drives fram av farlig retorikk fra venstreradikale politikere som demoniserer nasjonen og politiet vårt. Vi må la politiet vårt gjøre hva de er veldig gode på å gjøre, sa presidenten.

Selv om Biden i sin tale gikk hardt ut mot dem som har vært voldelige, stiftet branner og plyndret under demonstrasjonene, anklaget Trump ham for å stå i ledtog med bråkmakere.

– Han nevnte ikke de fra ytre venstre. Han nevnte ikke Antifa. De er en kriminell organisasjon, og han nevnte dem ikke, sa Trump med henvisning til den antifascistiske gruppen.

– Han skyldte stort sett på politiet og rettsvesenet. Biden har bestemt seg for å stå på siden til den radikale venstresiden, la han til.

Kenosha-spørsmål

Trump fikk spørsmål om han ville møte familien til svarte Jacob Blake, som ble skutt sju ganger i ryggen av politiet i Kenosha i Wisconsin, dit Trump reiser tirsdag.

Hendelsen har ført til ny uro og opptøyer i byen og ellers i landet.

Trump svarte at han etter å ha snakket med Blake-familiens pastor kom fram til at det ikke ville være passende å møte familien. Like etter sa Blakes far til CNN at familien ikke har noen pastor, melder flere amerikanske reportere.