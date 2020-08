Tusenvis pågrepet for «koronarelaterte» forbrytelser i Kina

Blant pågripelsene er flere voldssaker, blant annet en sak der en kunde ved et supermarked slo i hjel en annen kunde etter å ha blitt bedt om å ha på seg munnbind.

Andre saker omhandler angrep på helsepersonell, blant annet et tilfelle der en person med overlegg kjørte ned helsearbeidere med en bil, og en sak der en person ble pågrepet etter å ha knivstukket en helsearbeider som målte den mistenktes kroppstemperatur.

Noen er også anklaget for å tilegne seg penger samlet inn til koronapasienter, mens andre er anklaget for å selge defekt medisinsk utstyr og for å lyve om reisehistorikk eller helsetilstand.

– Fra januar til juli ble 5.797 mennesker pågrepet og 6.755 etterforsket, sier landets påtalemyndighet i en uttalelse.

I uttalelsen framkom det ingen detaljer rundt hvor mange som fortsatt sitter i varetekt eller om noen er blitt dømt.