Opposisjonen utfordrer regjeringen etter svært jevnt valg i Montenegro

Milo Djukanovics vestligorienterte og sosialistiske regjeringsparti DPS har etter at 82 prosent av stemmene er talt opp fått 34,2 prosent av stemmene, ifølge meningsmålingsinstituttet Cemi.

Partiet ser dermed ut til å gjøre sitt dårligste valg siden Montenegro ble uavhengig.

Opposisjonsalliansen For Montenegros framtid får 33,7 prosent av stemmene.

Landets valgkommisjon opplyser at valgdeltakelsen var på rundt 75 prosent.

Opposisjonen erklærer seier

Med dette resultatet ser Djukanovic, som er den lengst sittende politiske lederen på Balkan, ut til å være truet.

Han sier DPS ser ut til å få 30 av nasjonalforsamlingens 81 seter alene og 40 sammen med partiets tradisjonelle samarbeidspartnere. Det magiske antallet er 41.

For Montenegros framtid kan få flertall om de danner koalisjonsregjering sammen med to provestlige allianser, men det gjenstår å se om partiene kan bli enige om en politisk plattform.

Søndag kveld har de allerede erklært seier.

– Regimet har falt, sa opposisjonsleder Zdravko Krivokapic etter en opptelling gjort av en uavhengig forskningsgruppe.

– Serbias folk: Friheten er her, fortsatte han.

Religiøs frihet

En konflikt om en lov om religiøs frihet som den innflytelsesrike serbisk-ortodokse kirken er sterkt imot, har vært sentralt foran valget. Den hevder at loven åpner for at staten kan konfiskere kirkens eiendom, noe regjeringen benekter.

Rundt 540.000 stemmeberettigede hadde søndag valget mellom Det demokratiske sosialistpartiet DPS, som har styrt landet i 30 år, og utfordreren alliansen For Montenegros framtid, som har støttet kirkens protester mot den religiøse loven og vil ha nærere bånd til Serbia og Russland.

Kirkesaken har skapt dyp splittelse i det lille landet med 620.000 innbyggere, som var det siste som brøt ut av Jugoslavia i 2006, og som senere gikk på tvers av sine øvrige slaviske allierte for å bli medlem av Nato i 2017.

Frykt for hendelser

Flere måneder med protester og demonstrasjoner under ledelse av kirken har skapt frykt for potensielle negative hendelser under og etter valget.

Myndighetene husker også det forrige valget i 2016, da de hevder at de forhindret et kupp på valgdagen ledet av to russiske offiserer.

At en tredel av landets innbyggere er serbere, gjør forholdet til Serbia og den serbisk-ortodokse kirken spesielt spent.

Statsminister Dusko Markovic sa på valgdagen at myndighetene er i stand til å håndtere ethvert forsøk på å påvirke valget.

Fredelig uavhengighet

DPS ledet Montenegro til uavhengighet fra Serbia på fredelig vis, trass i sterk motstand fra Serbia og Russland. Men DPS og partilederen, president Milo Djukanovic, er blitt anklaget for autoritære tendenser, korrupsjon og bånd til kriminelle miljøer.

Djukanovic har vært en viktig alliert for Vesten i arbeidet med å holde det urolige Balkan innenfor det euroatlantiske fellesskapet.