Tiktok-eier vil overholde nye kinesiske eksportregler

Fredag publiserte Kinas handelsdepartement nye regler som la «sivil bruk» til en liste over teknologier som er begrenset for eksport. Det nye regelverket kan gjøre det vanskeligere for Tiktok-eier Bytedance å selge videoappen, hvor folk legger ut klipp av alt fra danserutiner til vitser.

I en uttalelse sier selskapet at de vil «strengt overholde» Kinas teknologilov og dens liste over restriksjoner for virksomheter knyttet til import og eksport av teknologi.

I et intervju i det statlige nyhetsbyrået Xinhua lørdag med en professor ble det antydet at endringen betyr at Bytedance må få godkjenning fra den kinesiske regjeringen for å selge teknologien til et amerikansk selskap.

USAs president Donald Trump har krevd at kinesiske Bytedance selger Tiktoks virksomhet i USA. Dersom ikke den populære videoappen Tiktoks amerikanske aktiviteter er solgt innen 15. september, vil appen bli forbudt i USA.

Walmart, som bekreftet torsdag at de har gått sammen med Microsoft i forhandlinger om å kjøpe Tiktok, har ennå ikke kommentert de nye reglene. Microsoft har ikke villet kommentere saken.