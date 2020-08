Libanons Tyskland-ambassadør kan bli landets neste statsminister

Både kristne, sunni- og sjiamuslimsk funderte partier i Libanons politiske landskap står bak nominasjonen av Adib (48) til oppgaven.

Kunngjøringen kom søndag, en dag før Frankrikes president Emmanuel Macron ankommer landet for et to dager langt besøk. Under besøket er det ventet at Macron vil arbeide aktivt for at libanesiske tjenestemenn skal formulere en ny politisk pakt som skal løfte landet ut av flere kriser som det nå står midt oppi.

Libanons regjering gikk av under en uke etter at Beirut ble rammet av en voldsom eksplosjon 4. august da et kunstgjødsellager på flere tusen tonn gikk i lufta.

Adib er foreløpig det eneste navnet som har dukket opp som en favoritt til å overta statsministerposten, et verv som ifølge Libanons sektbaserte maktfordelingssystem må bekles av en sunnimuslim.

Den kandidaten som får mest støtte, blir bedt om å danne en ny regjering, men Libanons splittede politiske elite har ofte vært uenig om de øvrige ministerpostene.

Mustafa Adib har vært landets ambassadør til Tyskland siden 2013, og han har tidligere vært rådgiver for en av Libanons tidligere statsministre, Najib Mikati.

48-åringen er fra Tripoli, han har en doktorgrad i juss og statsvitenskap og har undervist ved universiteter i Libanon og Frankrike.