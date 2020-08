Det er lederen for Patriot Prayer i nabostaten Washington, Joey Gibson, som opplyser at mannen var støttespiller for gruppa og en god venn av ham.

Mannen ble funnet skutt i Portland i Oregon etter at en kolonne med 2.500 tilhengere av president Donald Trump i 600 biler hadde vært i byen og vært i konflikt med Black Lives Matter-demonstranter.

Det er ikke klart om drapet har sammenheng med sammenstøtene mellom Trump-tilhengerne og demonstrantene i sentrum av Portland.

– Jeg kan ikke si så mye nå. Alt jeg kan, er å bekrefte at han var en god venn og en støttespiller for Patriot Prayer, sier Gibson i en tekstmelding til nyhetsbyrået AP.

Ber folk melde seg

Politiet har bedt om videoer, bilder og øyenvitneskildringer av drapet, som skjedde sent lørdag kveld, rundt et kvarter etter at Trump-kolonnen hadde reist fra byen.

En fotograf for AP sier han hørte tre skudd og deretter så at det ble utført livreddende førstehjelp på offeret, som så ut til å være en hvit mann med en cap med påskriften Patriot Prayer.

Portland, som ligger nordvest i USA, har opplevd nesten kontinuerlige protester siden drapet på afroamerikanske George Floyd i Minneapolis for over tre måneder siden. Mange av dem har endt i hærverk og vold, og politiet har pågrepet hundrevis av mennesker.

Anonyme agenter arresterte

Tidligere i sommer sendte myndighetene i Washington føderale agenter til byen, som uten kjennemerker på uniformene og i sivile biler pågrep demonstranter, i strid med hva de lokale myndighetene ønsket.

I sin tale på det republikanske landsmøtet torsdag kritiserte president Donald Trump Portland for å være en liberal og voldsherjet by og sa han vil sørge for at det igjen blir ro og orden igjen i USA hvis han blir gjenvalgt.

Søndag tvitret Trump en rekke ganger kritikk av Portlands ordfører Ted Wheeler der han la skylden for Patriot Prayer-mannens død på Wheeler. En tweet så også ut til å være en oppfordring til folk om å ta seg inn i byen samtidig med at Wheeler holder en pressekonferanse senere søndag.

«Store patrioter», tvitret Trump mens han delte videoer av tilhengerne som kjører inn i Portland.

Det var tredje lørdagen på rad at Trump-tilhengere kom til byen. Bilkolonnen kjørte inn til sentrum akkurat da en planlagt Black Lives Matter-demonstrasjon skulle starte. Flere demonstranter prøvde å stanse dem ved å stå i gaten og sperre broer.

Amper stemning

Videoer fra stedet viser slåsskamper og at Trump-tilhengere skyter paintball-kuler og bruker en type pepperspray mot motstanderne sine, som i sin tur kaster gjenstander mot kolonnen.

Demonstranter fra Black Lives Matter-bevegelsen har flere ganger angrepet politibygninger og føderale bygninger. Noen av dem krever kutt i bevilgningene til politiet mens byens ordfører og andre grupperinger innenfor det afroamerikanske miljøet fordømmer volden og sier den virker mot sin hensikt.

Tidligere lørdag erklærte politiet i byen situasjonen for å være et «opprør» etter at det ble stiftet flere branner utenfor kontorene til politiets fagforening.