Lukasjenko til Moskva for å møte Putin

Det blir ikke oppgitt nøyaktig når møtet vil finnes sted.

De to statslederne har den siste tiden snakket med hverandre på telefonen flere ganger i forbindelse med masseprotestene mot Lukasjenko i Minsk og flere andre hviterussiske byer.

Russland har understreket at landet mener det er riktig at Lukasjenko vant valget for tre uker siden med over 80 prosent, noe demonstrantene mener skyldes valgfusk. Putin har dessuten sagt at russiske styrker er forberedt på å hjelpe til i Hviterussland hvis situasjonen kommer ut av kontroll.