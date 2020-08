Hizbollah sier de er åpen for ny politisk avtale for Libanon

– Under hans siste besøk i Libanon hørte vi en oppfordring om en ny politisk avtale for Libanon fra den franske presidenten. I dag er vi åpne for en konstruktiv diskusjon om dette, sa Nasrallah i en tale søndag.

Men han la til at bevegelsen stiller én viktig betingelse.

– Denne diskusjonen bør holdes med vilje og samtykke fra alle de ulike libanesiske fraksjonene, sa Nasrallah.

Nasrallah sa ikke noe om hvilke endringer Hizbollah er villig til å vurdere.

Talen til Hizbollah-lederen ble holdt like før Frankrikes president Emmanuel Macrons komer til eksplosjonsrammede Beirut for andre gang på én måned for å støtte opp om reformer og gjenoppbygningsarbeidet.

Flere vestligere ledere, blant dem Macron, har deltatt i samtaler med libanesere fra inn- og utland for å få til en bred og varig politisk endring etter eksplosjonen i Beiruts havneområde som tok livet av mer enn 180 mennesker og la hele området i ruiner.