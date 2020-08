Israel utførte nye angrep mot Gazastripen

Ballonger med eksplosiver ble sendt fra Gazastripen og inn over Israel lørdag og førte til branner flere steder sør i landet.

– Våre stridsvogner svarte med å skyte mot Hamas' militære stillinger, heter det i en kunngjøring fra hæren (IDF).

Angrepene fra Gazastripen har tiltatt den siste måneden og inkluderer det som omtales av det israelske forsvaret som «ballong-terror». Disse brennbare ballongene antenner jordbruksområder i sørlige deler av Israel.

Israel har stanset drivstofforsyningen til det tett befolkede palestinske området og stengt flere grenseoverganger som et mottiltak. Det har blant annet ført til at Gazastripens eneste kraftanlegg har måtte stenge på grunn av drivstoffmangel. Mye av infrastrukturen i enklaven er fra før av ødelagt som følge av to kriger mellom Hamas og Israel.

Israel har nå også innført restriksjoner i fiskerisonen utenfor kysten.

Hamas, som styrer Gazastripen, er regnet som er terrororganisasjon av Israel, USA og EU. Den islamistiske gruppen vant valget på ny palestinsk lovgivende forsamling i 2006.