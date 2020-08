Lampedusas ordfører varsler generalstreik etter at flere hundre migranter ankom øya

Natt til søndag ankom en fiskebåt med 367 mennesker om bord den italienske øya. Båten var i fare for å synke på grunn av sterk vind og ble eskortert av den italienske kystvakten og politiet til havna, ifølge nyhetsbyrået ANSA.

I havna ble migrantene møtt av en demonstrasjon organisert av det sterkt høyreorienterte partiet Ligaen.

Migrantene gjennomgikk videre temperaturkontroll før de ble ført til et akuttmottak på øya som allerede huser 1.160 mennesker, ti ganger så mange som den maksimale kapasiteten, opplyser ordfører Toto Martello til ANSA.

Oppfordrer til generalstreik

Siden fredag hadde 30 andre småbåter, hovedsakelig fra den tunisiske kysten, lagt til kai på den italienske øya, ifølge italienske medier.

Italia har de siste månedene slitt med å håndtere at det daglig kommer migranter til landet. Oppgaven er særlig komplisert grunnet sikkerhetstiltak på grunn av den pågående koronaviruspandemien.

Ordføreren på Lampedusa oppfordrer til generalstreik mandag for å protestere mot den italienske regjeringens «skremmende taushet» i møte med migrantutfordringene.

– Lampedusa kan ikke lenger håndtere denne situasjonen. Enten må regjeringen iverksette tiltak, eller så går hele øya ut i streik. Vi kan ikke håndtere krisen, og situasjonen nå er virkelig uholdbar, sier han.

– Hvis et fiskefartøy av denne størrelsen med hundrevis av mennesker kommer hit og ingen merker det, betyr det at det ikke er noen som kontrollerer Middelhavet. Hva gjør marinefartøyene? Vi er ikke i krig. Hvorfor ikke bruke dem for å ivareta sikkerheten på sjøen og overføre migranter, sier ordføreren videre.

Skip med 350 migranter på utkikk etter en havn

Et italiensk kystvaktskip ble også sendt fra Lampedusa lørdag for å hente 49 av de mest sårbare migrantene på redningsbåten Louise Michel, som er sponset av gatekunstneren Banksy.

De 150 andre passasjerene på skipet ble sent lørdag overført til den humanitære redningsbåten Sea-Watch 4, som nå har rundt 350 mennesker om bord og er på utkikk etter en havn.

Mannskapet på båten, som tilhører den tyske organisasjonen Sea Watch og Leger Uten Grenser, har opplyst på Twitter at de har behandlet personer med lav kroppstemperatur, brannskader og traumer, og personer som er dehydrerte.

Migrantene som ble reddet, har sagt at tre mennesker døde til sjøs før redningsbåten Louise Michel ankom.

Fire døde i båtbrann

Søndag ble det også kjent at fire personer døde etter at en migrantbåt tok fyr og eksploderte ved Crotone på Praialonga-kysten sør i Italia mens den ble eskortert av italiensk politi og tollvesen. Det er uklart hvorfor brannen oppsto.

Ifølge nyhetsbyrået ANSA ble fem mennesker skadd og lagt inn på sykehus, inkludert to italienske tollagenter, mens tolv overlevende ble fraktet til asylmottak i Crotone. To personer er fortsatt savnet etter brannen.

Tusenvis av mennesker antas å ha dødd på den farlige turen over Middelhavet for å flykte fra konflikt, undertrykkelse og fattigdom i Afrika og Midtøsten.

Ifølge FNs flyktningbyrå, UNHCR, har forsøkene på å krysse Middelhavet til Europa økt i år, opp 91 prosent fra januar til juli sammenlignet med fjorårets tall, til mer enn 14.000 mennesker.