Jacob Blakes familie ledet marsj i Kenosha

Markeringen skjedde en uke etter at den 29 år gamle afroamerikaneren ble skutt under en pågripelse. Deltakerne marsjerte mot tinghuset i Kenosha i Wisconsin med krav om rettferdighet for Blake.

– Det er sju kuler i min sønns rygg. Klart jeg er forbanna, sa Blakes far Jacob Blake Sr. Han sier han vil spørre politiet om «hva som ga dem retten til å forsøke på drepe mitt barn? Hva som ga dem retten til å tro at min sønn var et udyr? Hva som ga dem retten til å ta noe som ikke var deres? Jeg er så lei av dette», sa han.

Lam etter skyting

Blake ligger lam fra livet ned på sykehus etter at han ble skutt av politimannen Rusten Sheskey idet han var på vei inn i bilen sin forrige søndag. Statsadvokaten har uttalt at det ble funnet en kniv i bilen, som Blake var på vei inn i.

Skytingen som ble filmet på en mobiltelefon, førte til nye demonstrasjoner og protester mot rasisme og politivold, bare tre måneder etter at drapet på George Floyd i Minneapolis utløste omfattende protester over hele USA.

Blant dem som talte under marsjen, var medlemmer av Blakes familie, kongressrepresentanten Gwen Moore og viseguvernør Mandela Barnes.

Flere av talerne oppfordret de frammøtte til å stemme for endring i presidentvalget i november og for politireform i Wisconsin.

– Rettferdighet er bare et minimum. Rettferdighet burde være garantert for alle i dette landet, sa Mandela Barnes.

Demonstrasjoner hele uken

I Kenosha har folk protestert hver kveld denne uka. I begynnelsen var det uro med skader på hus og biler, og tirsdag ble to demonstranter skutt og drept av en hvit tenåring.

Siden har det gått fredeligere for seg, og fredag satte nasjonalgarden inn 1.000 soldater for å patruljere i gatene.

– Vi er sønderknust og rasende, men vi står fast på kravet om rettferdighet, sier Tanya McLean, en familievenn som har hjulpet til med arrangementet lørdag.

Hun sier at skytingen ikke var en isolert hendelse, men utslag av en brutalt og rasistisk system.

– Vi vil ha slutt på politivold og systemisk rasisme i Kenosha – ikke flere løsrevne reformer og ubrukelige komiteer, ikke flere plasterlappløsninger på kulesårene. Det er på høy tid med grunnleggende endring, sier hun.

Trump vurderer besøk

President Donald Trump, som lørdag reiste til Louisiana og Texas for å inspisere skadene etter orkanen Laura, svarte «sannsynligvis» da han ble spurt om han også kommer til å besøke Kenosha.

Presidenten ga likevel ikke flere detaljer om et eventuelt besøk.

På spørsmål om han å kommentere skytingen av demonstranter tirsdag denne uken, svarte Trump at saken etterforskes og at «vi undersøker saken veldig, veldig nøye.

Den 17 år gammel gutten som skjøt og drepte to demonstranter og såret en annen i Kenosha, er siktet for seks lovbrudd, blant annet forsettlig drap.