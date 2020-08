Nye uroligheter i Sverige – kastet stein mot politiet

Om lag 10 til 15 ungdommer kastet lørdag kveld stein mot politiet og personell fra andre redningsetater. De knuste også flere butikkvinduer.

– Vi er på plass med store ressurser. Vi får se om vi få tak i noen. Forhåpentligvis blir det noen pågripelser, fortalte pressetalsperson Calle Persson i politiet.

Til Aftonbladet opplyser politiet at de fikk kontroll på situasjonen i 1-tiden og at to personer ble pågrepet. Politiet er fortsatt mannsterkt til stede og utelukker ikke flere pågripelser. Ingen er meldt skadd etter steinkastingen.

Fredag kveld og natt til lørdag var det kraftige opptøyer i Malmö etter en angivelig koranbrenning. Flere politifolk ble lettere skadd under opptøyene. Rundt 15 personer ble enten pågrepet eller anholdt, men lørdag morgen var alle sluppet fri.

Natt til søndag var det derimot noe roligere i Malmö, opplyser politiet.

– Det har vært tegn til at grupper ville samle seg, men vi har vært på plass og har kunnet gripe inn i forkant, sier Persson.

Det har også blitt startet noen mindre branner. Disse har blitt slukket av politipatruljer i nærheten, opplyser politiet.