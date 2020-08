Drepte George Floyd - ber om at tiltale frafalles

George Floyds dødsfall har opprørt verden. Det har utløst demonstrasjoner mot politivold og satt i gang Black Lives Matters-kampanjen. I åtte minutter hadde politikonstabel Derek Chauvin kneet på George Floyds nakke. Til tross for at Floyd flere ganger bønnfalt ham om å fjerne det fordi han ikke fikk puste.

Les også: George Floyds familie saksøker myndighetene i Minneapolis

Ifølge rettspapirer ber Chauvin retten om å forkaste tiltalen mot ham, melder CNN. Den tidligere polititjenestemannen mener det ikke finnes grunnlag for å få dømt ham for overlagt, forsettelig eller uaktsom drap. Han mener at det var Floyds narkotikabruk som førte til dødsfallet.

Påtalemyndigheten vil det derimot annerledes. De mener drapet på George Floyd var så brutalt at de er villig til å kreve straffer strengere enn hva som normalt er.

Strid om dødsårsaken



Floyd mistet bevisstheten og døde av kvelning på grunn av kompresjon av halsen og det at blodtilførselen til hjernen ble stanset, viste en granskning satt i gang av Floyds familie.

Dette var i motsetning til den offisielle obduksjonen, som viste at Floyd hadde fentanyl og metamfetamin i kroppen, og viste spor av SARS-CoV-2, men dette ble ikke listet opp som årsaken til dødsfallet. Rapporten konkluderer med at dødsfallet var en kombinasjon av hans underliggende helseproblemer, narkotikabruk og politiets inngripen.

Usedvanlig grusomt

Justisminister Keith Ellison i staten Minnesota har ikke definert hvor lang straff han mener Chauvin skal ha, men har gitt beskjed til dommeren at han har grunn til å gå utover det som er retningslinjer for straffeutmålingen i staten.

«Floyd ble behandlet med en usedvanlig grusomhet. Til tross for bønner om at han ikke fikk puste og kom til å dø, i tillegg til vitners bønner om at politiet måtte gå av Floyd og hjelpe ham, fortsatte den tiltalte og hans medtiltalte å holde Floyd i hardt grep.» skriver påtalemyndigheten i sitt innlegg til retten.

Bakgrunn : Rettssaken etter Floyd-drapet starter i mars neste år

Chauvin står tiltalt for drapet på George Floyd sammen med sine tidligere kolleger J. Alexander Kueng, Thomas Kiernan Lane og Tou Thao.

Også de tre medtiltalte har begjært tiltalen mot seg forkastet. Dommeren har ikke tatt stilling til begjæringen.

Video: Demonstrasjoner etter drapet - Straff politiet