Politimann pågrepet for vold mot demonstranter i Chile

Politimannen er mistenkt for å være den som skjøt en tåregassgranat mot trebarnsmoren Fabiola Campillai, som ble helt blind.

Campillai sto og ventet på bussen til jobben i Santiago i november i fjor da hun ble truffet i ansiktet av tåregassgranaten.

Hun er en av to personer som mistet synet helt etter å ha blitt truffet av politiets prosjektiler under de store protestene mot økonomisk ulikhet som rystet Chile i fjor høst og i vinter.

Protestene, som begynte i oktober, ebbet først ut i mars i år da koronapandemien slo til.

Politimannen ble pågrepet torsdag, mistenkt for å ha forårsaket Campillais alvorlige skader. Tidligere i august ble en annen politimann arrestert, mistenkt for å ha gjort en 22 år gammel mann blind.

Chiles menneskerettighetsinstitutt INDH er fornøyd med pågripelsene, men mener de burde ha skjedd for lenge siden.

Campillai sier hun nå har fått igjen litt av respekten for rettsvesenet i Chile, og at hun håper andre ofre også skal få oppleve rettferdighet.

Over 30 mennesker døde, over 3.000 ble skadd, og over 30.000 ble pågrepet under protestene.

Ifølge Reuters fikk 413 mennesker synsskader, hvorav to ble helt bllinde, og 3.342 mennesker ble skadd av politiets skytevåpen. 62 politimenn er pågrepet, mistenkt for overgrep under protestene

Ordensmaktens håndtering av demonstrasjonene er blitt skarpt kritisert av blant andre FN og Amnesty International.