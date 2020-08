Hviterussland fratar journalister akkrediteringen

Det dreier seg om journalister som jobber for britiske BBC, tyske ARD og nyhetsbyråene AP, AFP og Reuters.

Tatjana Melnitjuk, som rapporterer på oppdrag fra BBC, oppgir at hun har fått en telefon fra utenriksdepartementet og fått beskjed om at akkrediteringen trekkes tilbake.

Fire russiske journalister som har jobbet for ARD og nyhetsbyrået AP, er utvist fra Hviterussland etter å ha blitt pågrepet og holdt over natten på en politistasjon i Minsk, mistenkt for å ha deltatt i en masseaksjon.

Lokale journalister rammes

I tillegg har flere hviterussiske journalister som jobbet for AP, mistet akkrediteringen. Myndighetene begrunnet det med hensynet til landets sikkerhet.

De fire russerne har fått fem års innreiseforbud, noe som også har rammet den svenske pressefotografen Paul Hansen, som arbeider for Dagens Nyheter. Han ble pågrepet sammen med et femtitall journalister i Minsk 27. august.

Det hviterussiske presseforbundet melder om en massiv tilbaketrekking av akkrediteringer fra hviterussiske journalister som jobber for utenlandske medier. Noen blir stilt for retten.

Også russiske medier melder at deres journalister har måttet forlate Hviterussland.

Protesterer

AP protesterer i sterke ordelag mot det de kaller et skammelig angrep på pressefriheten og ber myndighetene i landet om «å gi akkrediteringen tilbake til uavhengige journalister slik at de kan fortsette å formidle fakta om hendelsene i landet til resten av verden».

Uten akkreditering fra myndighetene er det ikke lov å arbeide som journalist i Hviterussland.

Massive demonstrasjoner

Titusener av hviterussere har deltatt i protester mot landets autoritære leder Aleksandr Lukasjenko etter at han ble utropt til vinner av presidentvalget med 80 prosents oppslutning for tre uker siden.

Demonstrasjonene omtales som uten sidestykke i hviterussisk historie. Særlig alvorlig for regimet er at også industriarbeidere har sluttet seg til protestene.

Også lørdag var det nye protester. Hundrevis av kvinner demonstrerte i Minsk, trass i et stort oppbud av opprørspoliti.

Til sammen rundt 7.000 mennesker er arrestert i løpet av de siste ukene, og mange av dem har fortalt om tortur og mishandling mens de var i politiets varetekt.