Politiet ruster seg til nye sammenstøt i Malmø

Politiet i Malmö forventer nye opptøyer lørdag kveld, etter at byen stod i brann fredag som følge av koranbrenning.

Ifølge svenske Aftonbladet har politiet brukt dag til å forberede seg på en eventuell oppblomstring av opptøyene fra i går.

– Vi har jobbet i hele dag og har hatt politi ut som samarbeider med byen, foreninger, forsamlinger, sosialtjenester og lignende for å håndtere eventuelle spørsmål og uro som finnes der ute hvor det var opptøyer, sier pressetalsmann Calle Persson i region Syd.

I tillegg til storbyens eget politi er det hentet inn politistyrker fra andre regioner for å møte mulige opptøyer.

– Vi har bedt om forsterkninger fra andre deler av region Syd, i tillegg til andre region, sier Persson.

Ifølge den svenske avisen skal blant annet et tjuetalls politifolk fra Stockholm som er spesialtrent i særskilt taktikk være hentet inn.

Politiet i Stockholm har også bistått med flere kjøretøyer.

– Vi jobber med flere mulige scenarier og har ressurser folk som ønsker å bråke i kveld også, sier Persson som legger til at de samarbeider med flere for å få det til å gå så rolig for seg som mulig.

Malmö, Sverige 20200828. Fredagens koranbrenning på Emilstorp har ført til omfattande protester på Rosengård. Rundt 300 personer har samlet seg for å protestere. Foto: TT NYHETSBYRÅN / NTB scanpix Foto: Tt Nyhetsbyrån / NTB scanpix

Voldsomme opptøyer

Malmö bar lørdag preg av de voldsomme opptøyene som brøt ut i bydelen Rosengård kvelden før. En koranbrenning utløste de rasende protestene.

Flere politifolk ble lettere skadd under opptøyene. Rundt 15 personer ble enten pågrepet eller anholdt, men lørdag morgen var alle sluppet fri, skriver Sydsvenskan.

Under opptøyene ble busskur knust, lyktestolper veltet og reklameskilt ødelagt.

Politiets pressetalsmann Patric Fors opplyser lørdag morgen at politiet jobber med å få overblikk over hva som har skjedd.

– Vi etterforsker voldsomme opptøyer, hærverk på blant annet politikjøretøy, vold mot tjenestemenn, og dessuten har det vært et tjuetall branner på ulike steder, sier han.

I løpet av lørdagen vil politiet være til stede i de rammede områdene sammen med ansatte fra sosialtjenesten, der de vil møte beboere og snakke om det som har skjedd.

Koranbrenning

Fredag kveld samlet rundt 300 mennesker seg i Rosengård, kastet stein på politiet og satte fyr på biler og bildekk. Hele kvelden var preget av uro etter at en koran ble påtent i Emilstorp i nærheten av Rosengård. Hendelsen ble filmet og lagt ut på nettet.

Et mindretall av demonstrantene kastet brennende gjenstander og stein mot politiet, som svarte med å rykke fram mot demonstrantene.

Ved 3-tiden natt til lørdag hadde situasjonen roet seg, og opprydningen i området kunne starte.

Den islamfiendtlige dansken Rasmus Paludan, som stiftet partiet Stram Kurs, skulle ha deltatt i koranbrenningen, men han ble fredag nektet innreise til Sverige. Han skulle ha deltatt på et torgmøte som var arrangert av den svenske gatekunstneren Dan Park, som tidligere er dømt i Sverige for hets mot folkegruppe.

