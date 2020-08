Italia sender kystvakten for å bistå redningsbåt i Middelhavet

Situasjonen om bord i båten Louise Michel, som er sponset av gatekunstneren Banksy, er prekær, og mannskapet ba om hjelp fra Italia og Malta etter at over 200 migranter var reddet i Middelhavet.

Kapteinen sendte fredag kveld ut et SOS-signal og opplyste at båten knapt er sjødyktig med så mange mennesker om bord, og at den ikke kan manøvreres.

Blant dem det italienske kystvaktskipet tok om bord, var 32 kvinner og 13 barn. Også fire menn i dårlig forfatning ble hentet.

Det tyskregistrerte fartøyet driver redningsarbeid i sentrale deler av Middelhavet og hadde torsdag hentet om bord 89 personer. Dagen etter reddet mannskapet ytterligere 130 migranter og flyktninger og har ikke mottatt bistand på flere dager, skriver organisasjonen på Twitter.

Fullt på dekk

– Mannskapet på 10 er nå om bord i den 30 meter lange båten med 219 overlevende. 33 er fremdeles i redningsflåter, og en person er død, opplyses det i en oppdatert melding.

Den uavhengige redningsgruppen Sea-Watch, som tidligere har brukt Louise Michel i sine operasjoner, videreformidlet meldingen om hjelp og oppfordret Malta til «umiddelbart å ta seg til området og gjøre jobben sin».

Gatekunstneren Banksy kjøpte den tidligere franske patruljebåten og har malt den rosa. Den britiske artisten, kjent for å ta opp aktuelle samfunnsproblem, sponser også skipet, og på ett av fartøyets sider har han malt en jente som holder en hjerteformet redningsbøye.

FN roper varsku

Lørdag ropte FN varsku om situasjonen for over 400 mennesker på redningsskip i Middelhavet, deriblant Louise Michel. Både FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) og Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM) ber om at alle migrantene og flyktningene får gå i land umiddelbart.

– Den humanitære nødvendigheten av å redde liv må ikke straffes eller stigmatiseres, spesielt ikke når det mangler dedikerte forsøk i regi av stater, skriver de to FN-byråene i en felles erklæring lørdag.

– Mangelen på enighet om en regional mekanisme for ilandstigning, som IOM og UNHCR lenge har bedt om, er ingen unnskyldning for å nekte sårbare mennesker en trygg havn og hjelpen de trenger, slik det er påkrevd i henhold til internasjonal lov, skriver de videre.

I tillegg til de 219 menneskene som befinner seg om bord på Louise Michel, er 27 migranter og flyktninger blitt sittende fast på et dansk tankskip i over tre uker. Over 200 mennesker er dessuten reddet av det tyske redningsskipet Sea-Watch 4.