Tyrkia advarer mot krig om Hellas utvider territorialfarvannet

Hellas' statsminister Kyriakos Mitsotakis varslet tidligere denne uka om planer om å utvide territorialfarvannet fra seks til tolv nautiske mil langs vestkysten, som ligger overfor Italia.

Bekymrer Tyskland: Merkel sier konflikten mellom Hellas og Tyrkia må løses

Han sa også at det samme kan skje andre steder der avstanden til andre land er mindre enn 24 nautiske mil.

– Kan man vente at vi skal godta dette? Hvis ikke dette er en krigsårsak, hva er da en krigsårsak, sa Oktay.

Hellas er i konflikt med Tyrkia i Egeerhavet, der greske øyer ligger på kort avstand fra Tyrkia, og om tyrkisk leting etter naturgass i omstridte områder i det østlige Middelhavet.

Begge lands mariner vokter på hverandre. Tidligere denne måneden kolliderte et tyrkisk marinefartøy med et gresk skip, og fredag sa Tyrkia at de hadde avskåret seks greske jagerfly i et område ved Kypros.

EU frykter væpnet konflikt og truet fredag Tyrkia med sanksjoner på grunn av letingen etter gass i det omstridte området.

