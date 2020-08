Politiet i Berlin stanser protestmarsj grunnet manglende smittevern

Rundt 38.000 mennesker samlet seg ifølge politiet i sentrum av Berlin lørdag ettermiddag for å protestere mot myndighetenes tiltak for å hindre koronasmitte.

Det var utplassert over 3.000 politifolk for å passe på at folk overholdt smittevernreglene med munnbind og sosial avstand, og demonstrasjonen var knapt begynt ved Brandenburger Tor da politiet fant det nødvendig å gripe inn.

– Minimumsavstanden blir ikke respektert av de fleste, til tross for gjentatte oppfordringer. Vi hadde ikke annet valg enn å oppløse demonstrasjonen, sa politiet.

Sitt-ned-protester

Men etter at demonstrasjonen var oppløst, nektet tusener av mennesker å fjerne seg fra sentrum. Flere grupper av demonstranter seg ned i protest i gater flere steder i sentrum av Berlin.

Politiet opplyser at rundt 300 mennesker ble arrestert etter hvert som demonstranter samlet seg ved Brandenburger Tor, Seierssøylen og Riksdagsbygningen.

Rundt to tredeler av dem som ble pågrepet, ble tatt ved den russiske ambassaden på Unter den Linden, der tusener av høyreekstremister og medlemmer av den ekstremistiske Reich-bevegelsen kastet steiner, flasker og andre gjenstander på politiet.

Ikke langt unna brøt en gruppe demonstranter inn i et avsperret område rundt Riksdagsbygningen, der Forbundsdagen holder til. Politiet brukte pepperspray for å fjerne dem.

Flere andre steder bygde demonstranter sperringer, og i Friedrichstrasse ble en søppelkonteiner satt i brann.

Nynazister, anarkister og antivalsere

Blant deltakerne i demonstrasjonene var det både nynazister, folk fra ytre høyre, ytre venstre, vaksinemotstandere og de som mener koronapandemien er en konspirasjon.

– Koronaviruset er en eneste stor løgn, sa en 50-åring til TV-kanalen N24.

Demonstrantene bar plakater med tekst som «Stans korona-galskapen» og «Få slutt på koronadiktaturet», og flere av deltakerne stilte opp med amerikanske og russiske flagg og tyske førkrigsflagg.

Andre hadde på seg T-skjorter merket med «Q» – symbolet for bevegelsen Querdenken 711, som har sitt utspring i Stuttgart. Querdenken betyr å tenke utenfor boksen.

Langs ruta var det flere steder mndre grupper av motdemonstranter, som ropte slagord mot høyreekstremistene.

Forsøkte å stanse

For fire uker siden deltok titusener av mennesker fra hele Tyskland i en lignende demonstrasjon i Berlin.

Den ble brutt opp av politiet etter kort tid ettersom mange heller ikke da overholdt smittevernreglene.

Myndighetene i Berlin ønsket på forhånd å forby også lørdagens marsj i frykt for brudd på smittevernreglene, men arrangørene gikk rettens vei og fikk medhold i to ulike domstoler da de lovte å respektere reglene.

Økende smitte

Tyskland har håndtert pandemien bedre enn de fleste, men i de siste ukene har smitten økt faretruende raskt.

Antall daglig smittede er nå like høyt som i april, særlig på grunn av festing, familiesamlinger og reisende fra utlandet.

Myndighetene innførte derfor torsdag strengere regler, inkludert bøter på minst 50 euro for ikke å bruke munnbind der dette er påbudt.

Meningsmålinger viser at det er overveldende støtte blant tyskerne for myndighetenes tiltak, blant annet påbud om munnbind i butikker, på busser og t-baner og offentlge bygninger som bibliotek og skoler.