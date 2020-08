Strenge straffer for drap i bandeoppgjør i Danmark

De to som fikk 20 års fengsel, var under 18 år gamle da drapene på to andre svensker fant sted i Herlev i fjor.

Det er første gang i nyere tid at så unge drapsmenn får maksimalstraffen for dem under 18 år i Danmark. 20 år er langt strengere enn maksimumsstraffen på fire-fem år for ungdommer mellom 15 og 17 år i Sverige.

Lo da dommen ble avsagt

Drapene var ledd i et oppgjør mellom de svenske gjengene Dødspatruljen og Shottaz, noe som ble ansett som skjerpende av retten. Dommerne kalte drapene en usedvanlig rå og brutal likvidering.

Dødspatruljens antatte leder, Mohamed Ali (22), lo rett før aktor leste opp dommen. Latteren fortsatte også etter at dommen var avsagt, skriver Expressen.

De to øvrige livstidsdømte er Mansor Ismail (20) og Benjamin Owusu Afriyie (25).

Ville fått mye mildere straff i Sverige



Ifølge avisens rettskommentator ville de fem dømte mennene trolig ha sluppet unna med atskillig mildere straffer og fått innvilget en betydelig strafferabatt på grunn av deres unge alder da ugjerningene ble begått.

De to drapene fant sted i Sennepshaven i Herlev i juni i fjor. To svenske menn på 21 og 23 år som hadde tilknytning til Shottaz, ble drept et kuleregn mens de satt i en bil. Den ene ble funnet med 19 kuler i kroppen.

Avslørt av DNA-spor



En tredje mann lyktes klarte komme seg bort, og de fem gjerningsmennene ble også dømt for drapsforsøk på ham.

Etter drapene flyktet de fem i en stjålet bil som senere ble funnet utbrent i Nærum. I bilen fant politiet DNA-spor som matchet de fem dømte. Fire av dem ble pågrepet i Sverige, mens den siste ble tatt i Danmark.

Konflikten mellom de to bandene fra Rinkeby og Tensta i Stockholm startet i 2015. Siden da er et titall personer drept i oppgjør mellom gjengene.