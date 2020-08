Forbud mot sigarettsalg i Sør-Afrika ga smugleroppsving

Den sørafrikanske regjeringen besluttet tidligere i år å legge ned forbud mot sigarettsalg som et forebyggende tiltak for å hindre pusteproblemer i befolkningen. Forbudet ble opphevet 18. august, nesten fem måneder senere.

93 prosent av sørafrikanske røykere kjøpte sigarettene på ulovlig vis da sigarettsalg var forbudt, ifølge en studie fra Cape Town-universitetet.

Mange av de ulovlig solgte sigarettene i Sør-Afrika er smuglet inn fra nabolandet Zimbabwe, der det blir dyrket og produsert tobakk.

Grensestasjonen Beitbridge mellom de to landene er kjent som grensepasseringen der brorparten av ulovlige varer blir smuglet.

Myndighetene stengte grensen 18. mars, og de bygde så et 40 kilometer langt gjerde langs grensen, vel vitende om smugleraktiviteten.

Under to måneder etter at det ble satt opp, er gjerdet fullt av hull.

– Jeg krysser grensen nesten hver dag, noen ganger to ganger på en dag, sier Jonathan, en smugler i 20-årene, til nyhetsbyrået AP.

– Har du sett det? Det tar fem minutter å kutte seg gjennom gjerdet. Det er helt ubrukelig. De kan fikse det, vi vil kutte det igjen.