Corona-dødsfall på sykehjem hemmeligholdt for å beskytte kommersielle interesser

Englands Care Quality Commission (CQC) or helseinspektører i Skotland nekter å offentliggjøre hvilke sykehjem som har opplevd flest corona-relaterte dødsfall i frykt for at det skal skade de enkelte sykehjemmenes rykte.

Familiemedlemmer er svært kritiske til mangelen på åpenhet, og mener at antall dødsfall vil kunne indikere hvor forberedt et sykehjem er på en eventuell fremtidig smittebølge.

– Kommersielle interesser burde ikke være en faktor når folks liv står på spill, sier Shirin Koohyar til The Guardian. Hun mistet sin far til coronaviruset etter at han testet positivt på et sykehjem i London.

– Her er det pasienten som er viktig, ikke institusjonen, legger Koohyar til.

Flere hevder at mangelen på tilgang på tall vil gjøre at de vegrer seg fra å la sitt familiemedlem flytte inn på et nytt sykehjem.

– Jeg hadde vært livredd for å la et familiemedlem flytte inn på et sykehjem uten den informasjonen. Det finnes sykehjem som har null registrerte dødsfall, og det er ikke en tilfeldighet, sier June Findlater, som mistet sin 98 år gamle far til coronaviruset på et sykehjem i Glasgow.

Statistikken på antall dødsfall er tilgjengelig, men informasjonen om hvilke institusjoner det gjelder blir holdt tilbake. Ifølge CQC ligger det høyeste registrerte antall dødsfall på en institusjon på 26 døde.

Ifølge sjefsinspektør ved CQC Debbie Ivanova, vil ikke antall dødsfall på en institusjon direkte kunne knyttes opp mot institusjonens renhold eller smittevernberedskap.

– Antall døde taler ikke ene og alene for institusjonens kvalitetsnivå eller sikkerhet. Hvor vi ser åpenbare bekymringer vil vi gjennomføre en inspeksjon og offentliggjøre våre funn, sier Ivanova til The Guardian.