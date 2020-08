17-åring siktet for drap på demonstranter i Wisconsin

Den mest alvorlige siktelsen er forsettlig drap ved bruk av farlig våpen, og han er i tillegg siktet for fem andre lovbrudd, ifølge statsadvokaten.

Dersom 17-åringen blir dømt, risikerer han fengsel på livstid.

Tenåringen ble pågrepet onsdag, dagen etter at han skjøt mot demonstranter i Kenosha. Demonstrantene protesterte mot rasisme og politivold etter at afroamerikaneren Jacob Blake ble skutt under en pågripelse.