Lukasjenko langer ut mot EUs sanksjonsplaner

– Det pågår en diplomatisk krig, sa Aleksandr Lukasjenko til et møte med ledende tjenestemenn i Minsk. Han beskylder vestlige land for å utnytte den ustabile situasjonen i landet, og hevder de vil annektere hviterussisk territorium.

– Har dere sett uttalelsene om at dersom Hviterussland går i oppløsning, skal regionen Grodno tilfalle Polen? De snakker allerede åpent om det. De venter og følger med, men de vil ikke lykkes, sa Lukasjenko ifølge en utskrift fra møtet.

Presidenten har også anklaget Nato for å bygge opp styrker nær grensen, noe generalsekretær Jens Stoltenberg har avvist flere ganger, senest torsdag.

– Det stemmer ikke, så ethvert forsøk på å bruke det som en unnskyldning for å slå ned på fredelig demonstranter vil være grunnløst, sa Stoltenberg, som torsdag møtte Tysklands statsminister Angela Merkel i Berlin.

Samme dag startet EUs utenriksministre et to dager langt uformelt møte i den tyske hovedstaden. Der blir situasjonen i Hviterussland et tema. EU aksepterer ikke resultatet fra valget i landet og har varslet sanksjoner mot personer som har deltatt i valgfusk eller volden mot dem som har protestert i etterkant av valget.