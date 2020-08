Sør-Koreas nasjonalforsamling coronastengt – landet vurderer innstramminger

Det har de siste to ukene vært en kraftig økning av smittede etter at Sør-Korea i begynnelsen av pandemien lyktes godt med å få kontroll over viruset med omfattende sporing.

Av de 441 tilfellene som ble registrert de siste 24 timene, var 434 smittet lokalt, de fleste i området rundt hovedstaden Seoul.

Nasjonalforsamlingen ble stengt etter at det kom fram at en fotograf som dekket et partimøte, var smittet. All virksomhet ble suspendert, og ti medlemmer av det aktuelle partiet gikk i karantene.

Den økende smitten kan føre til at landet innfører strengere coronarestriksjoner.

– Regjeringen innser alvoret i situasjonen og vurderer alle muligheter, sier Yoon Tae-ho, en høytplassert tjenestemann i Seouls helsedepartement.

154 av de nye smittetilfellene er registrert i den sørkoreanske hovedstaden det siste døgnet. Det er det høyeste tallet så langt i pandemien, ifølge nyhetsbyrået Yonhap. De siste to ukene har det vært over 3.800 nye smittetilfeller i Sør-Korea, opplyser Yonhap.

Til sammen er det registrert 313 covid-19-dødsfall i landet. Det har vært sporadiske smitteutbrudd siden landet lempet på avstandsreglene toidlig i mai.