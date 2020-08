Væpnede militser ble bedt om å reise til Kenosha

En 17-åring ble onsdag pågrepet, mistenkt for å ha drept to demonstranter og skadd en tredje tirsdag. I timene før drapene, ble det på Facebook og Reddit lagt ut oppfordringer til militser og andre folk med våpen om å reise til Kenosha for å beskytte lokale forretninger.

Det viser en undersøkelse som er gjort av forskere på Atlantic Councils Digital Forensic Lab. Forskerne sier at før angrepet der de to ble drept, ble det publisert oppfordringer til vold i flere tråder og diskusjoner, mens konspirasjonsnettstedet Infowars spredte oppfordringer om å reise til Kenosha.

Facebook opplyste senere at de hadde fjernet én side for å ha krenket deres retningslinjer om militser, og at flere sider er i ferd med å bli tatt ned.

En videodirektør for den konservative nettsiden The Daily Caller sier at han intervjuet 17-åringen før skytingen. Gutten sto bevæpnet med en rifle foran en butikk og sa at jobben hans var å beskytte folk og næringslivet.

17-åringen ble pågrepet onsdag i hjembyen Antioch i nabostaten Illinois.

Omfattende demonstrasjoner brøt ut i Kenosha etter at 29 år gamle Jacob Blake søndag ble skutt av politiet idet han gikk inn i bilen sin. Han er nå lam fra livet ned. Blake innrømmet onsdag at han hadde en kniv i bilen sin.