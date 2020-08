1.700 hus og bygninger tatt av skogbrannen i California

Kjøligere vær hjalp brannmannskapene i kampen mot skogbrannene i San Francisco-området. Samtidig rapporterte brannvesenet i delstaten at 1.700 hus og andre bygninger er slukt av brannen, som også har kostet sju mennesker livet, skriver Reuters.

Guvernør Gavin Newsom venter at tallet på både ødelagte hjem og dødsfall øker i brannkatastrofen.

– Vi venter at tallet øker vesentlig de neste dagene og ukene, sa Newsom på en pressekonferanse.

Mer enn 136.000 innbyggere i delstaten er evakuert, og myndighetene har nå begynt å undersøke områder som har brent for å vurdere skadene.

– Når brannene er slukker og vi kan ta områdene tilbake, er det sannsynlig at vi oppdager flere ofre, sier Newsom.

Over 15.000 brannmannskaper har deltatt i slukkearbeidet i nordre og sentrale deler av California. To av de store brannene startet etter over 14.000 lynnedslag.