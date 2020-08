Terroroffer til terroristen: – Din feiging

– Du vet at du ikke er sterk. Du vet du er svak. Se på deg selv, sa Sara Qasem i retten i Christchurch, New Zealand og henvendte seg direkte til terroristen Brenton Harris Tarrant.

Under fredagsbønnen i mars i fjor tar australske Brenton Harrison Tarrant seg inn i to moskeer og dreper 51 mennesker (se faktaboks for mer informasjon).

Nå drøftes straffeutmålingen, og da får overlevende og pårørende slippe til.

Fakta om terrorangrepet i Christchurch * 50 mennesker ble drept og nesten like mange såret i skyteangrepet mot to moskeer i Christchurch på New Zealand. * 42 ble drept i den første massakren, som skjedde i Al Noor-moskeen under fredagsbønnen. Det andre angrepet skjedde i Linwood-moskeen 5 kilometer unna. * 31 av de sårede var mandag fortsatt på sykehus, tilstanden er kritisk for 9 av dem. * Politiet har fortsatt ikke publisert listen med navn på dem som er drept. Blant ofrene er barn, kvinner og menn, og flere med utenlandsk bakgrunn, blant annet fra Jordan, Egypt, Afghanistan, Syria, Bangladesh, Pakistan og India. * Australieren Brenton Tarrant (28) er siktet for angrepet. Han ble pågrepet av to politibetjenter. * Den antatte gjerningsmannen beskrives som høyreekstremist og strømmet massakren direkte på internett. På en Twitter-konto i hans navn var det publisert et såkalt manifest med støtte til terrordømte Anders Behring Breivik. * Politiet mener gjerningsmannen handlet alene, men utelukker ikke at han kan ha fått hjelp. * Det mistenkes at det var planlagt flere angrep. Tarrants australske familie har stått fram og beklaget til ofrene og deres familier. * Myndighetene har lovet de pårørende at rettsmedisinske undersøkelser skal være ferdig senest onsdag slik at ofrene kan begraves. * Regjeringen på New Zealand har varslet strengere våpenlover innen ti dager. (NTB)

– En feiging

Under den tredje av i alt fire dager som er satt av til straffehøringen talte Qasem til retten. Hun mistet faren sin under angrepet.

– Jeg er ikke sikker på om det noensinne vil rettferdighet etter det som skjedde som følge av terroristens handlinger. Det er deg, sa Qasem og henvendte seg direkte til Tarrant.

– Det jeg derimot er sikker på er at monsteret som drepte faren min og de andre vakre sjelen denne dagen i mars er en feiging. Det burde være en gjenkjennelig beskrivelse for deg.

Se det følelsesladde innlegget i video øverst i artikkelen.

Qasem gjorde tydelig sin avsky mot de som kjempet med våpen.

– Feiginger!

– Ingen rett

Hun gjorde det klart at til syvende og sist vil kjærligheten alltid vinne, og at veien Tarrant hadde håpet skulle ende i ensomhet, frykt og splittelse, ikke har gjort det. Snarere har New Zealand litt et bedre samfunn, sa hun i retten.

– Du hadde ingen rett. Jeg har medlidenhet for deg, for ditt harde og ødelagte hjerte og for ditt snevre syn på verden. Du må ha hatt det utrolig elendig for å kunne bli en så trangsynt person og likevel leve i en så vakker og mangfoldig verden.

Bakgrunn:

28-åring siktet for terror i Christchurch

Qasem henvendte seg igjen direkte til terroristen og oppfordret ham til å ta en titt rundt i rettslokalet. Og så spørre seg hvem som er den «andre» akkurat nå.

– Er det oss eller er det deg? Jeg mener svaret er opplagt.

Skulle bli bestefar

Faren hennes, Abdelfattah Qasem, ble 60 år gammel. Kvelden før han ble skutt og drept sendte han melding til sin andre datter for å dele hvor mye han gledet seg til å møte sitt første barnebarn. Det skjedde aldri. Barnebarnet kom til verden to måneder etter at Tarrant drepte ham.

– Jeg lurer på om han hadde store smerter, om han var redd og hva hans siste tanker var. Mer enn noe annet i verden ønsker jeg at kunne vært der og holdt ham i hånden fortalt ham at alt ville bli bra, sa datteren Sara i retten.

Aldri ville hun trodd at slikt kunne skje i landet foreldrene emigrerte til for sikkerhet og for at barna deres kulle ha en fremtid.

– Dette trengte ikke å skje.

Oppdatert: Etter at denne artikkelen ble skrevet er terroristen Brenton Harris Tarrant blitt dømt til livstid i fengsel uten mulighet for løslatelse. Dommeren gjorde det klart at han er dømt til livsstid for hvert eneste av de 51 drapene han gjennomførte denne dagen. I tillegg er han dømt til 12 år fengsel for hvert av de 40 drapsforsøkene.

