Kilder: Russiske og amerikanske styrker kolliderte i Syria

To amerikanske kilder, som ikke ønsker å bli navngitt, beskrev hendelsen overfor nyhetsbyrået AP onsdag.

Russiske kjøretøyer skal ha kjørt inn i et pansret amerikansk kjøretøy i den østlige delen av Syria. Fire amerikanske soldater fikk angivelig skader. Samtidig fløy to russiske helikoptre over stedet, ifølge kildene.

Også tidligere har det vært hendelser i Syria der både amerikanske og russiske soldater har vært involvert, men dette skal være den mest alvorlige på flere måneder.

Russiske og amerikanske myndigheter har rutinemessig kontakt for å unngå sammenstøt mellom landenes soldater i Syria. Kollisjonen øst i landet skal ha blitt diskutert av representanter for landene.