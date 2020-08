Berlin forbyr coronademonstrasjoner grunnet smittefrykt

Forsikringer om at deltakerne vil bruke munnbind var ikke nok til å overbevise myndighetene om at det var trygt å gjennomføre arrangementene, opplyser delstatsregjeringen. Den viser til at deltakere på en massedemonstrasjon 1. august bevisst brøt smittevernreglene og egne løfter om å følge dem.

– Forsamlingsfrihet betyr ikke at man kan sette seg over gjeldende rett, sier hovedstadens innenriksminister Andreas Greisel, som understreker at beslutningen er tatt for å hindre smittespredning.