USA med harde anklager mot FNs sikkerhetsråd

Et flertall i Sikkerhetsrådet vendte tirsdag tommelen ned for USAs krav om gjeninnføring av sanksjoner mot Iran.

Dette utløste kraftige reaksjoner fra USAs FN-ambassadør Kelly Craft, som hevdet at Russland og Kina fryder seg over at rådet ikke lenger fungerer. Hun kom også med krass kritikk av europeiske land og andre medlemmer av Sikkerhetsrådet.

– Jeg kan bare beklage at de andre medlemmene av dette rådet er fullstendig på villspor og nå befinner seg i selskap med terrorister, hevdet Craft.

USA beskriver ofte Iran som en støttespiller for ulike terrorgrupper i Midtøsten.

Ingen konsensus

For tiden er det Indonesia som har formannskapet i Sikkerhetsrådet, og landets FN-ambassadør Dian Triansyah Djani har undersøkt medlemmenes syn på USAs krav om sanksjoner.

Han konstaterte tirsdag at det slett ikke er noen konsensus for å slutte opp om USAs framgangsmåte.



Ifølge nyhetsbyrået AP mener alle medlemmene med unntak av Den dominikanske republikk at USAs krav er lovstridige.

I tillegg til vetomaktene Storbritannia og Frankrike er Tyskland, Belgia og Estland for tiden medlemmer av Sikkerhetsrådet. Norge blir medlem fra og med neste år.

Strid om atomavtalen

Trump-regjeringen igangsatte nylig en prosedyre for å få gjeninnført FN-sanksjoner mot Iran. Framgangsmåten er basert på en klausul i den internasjonale avtalen om Irans atomprogram – til tross for at USA trakk seg fra avtalen i 2018.

Europeiske land har fortsatt et håp om å redde avtalen og frykter flere sanksjoner eller en forlenget våpenembargo mot Iran kan torpedere den for godt.

EUs utenrikssjef Josep Borrell er blant dem som har slått fast at USA ikke har noen rett til å bruke klausuler i atomavtalen til gjeninnføring av sanksjoner.