Folk i Nord-Sverige hamstrer brød etter brann i polarbrødfabrikk

Brannvesenet meldte natt til tirsdag at de har kontroll på brannen i polarbrødfabrikken, over ett døgn etter at den startet.

Brannen har fått folk i den svenske regionen Norrbotten til å haste til matbutikkene for å kjøpe brød. På ICA Kvantum i Piteå var hyllene tomme for Polarbröds produkter mandag kveld, ifølge lokale medier.

Fabrikken i Älvsbyn har 270 ansatte og er kommunens største arbeidsgiver. Det er uklart hvordan selskapet skal løse situasjonen, men det er risiko for oppsigelser og permitteringer. Selskapets ledelse har forsikret om at fabrikken skal bygges opp igjen.

Ingen ble skadd i brannen, men mandag lå det kraftig røyk over tettstedet, og alle i nærheten ble bedt om å holde seg innendørs og stenge vinduer, dører og ventilasjon.

Tirsdag morgen brant det fortsatt på stedet, men med mindre intensitet.

Alle skoler og fritidsaktiviteter i sentrale deler av Älvsbyn holdt mandag stengt, men tirsdag gjenopptas alle kommunale tjenester, opplyser kommunen.