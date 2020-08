Republikanerne fordømmer antirasistisk organisasjon

Organisasjonen, som overvåker høyreekstreme grupper og hvit makt-grupper, blir i resolusjonen kalt «en åpenbart partisk venstreekstrem organisasjon.»

Resolusjonen ble vedtatt over helgen av partiledelsen i Republikanernes nasjonalkomité (RNC) før landsmøtet som begynte mandag i Charlotte. SPLC har lenge vært i konservative gruppers søkelys.

«SPLC er en radikal organisasjon, og føderale myndigheter bør ikke anse organisasjonen som en legitim stiftelse som kan tilby presis informasjon til sikkerhetsmyndighetene,» heter det i resolusjonen. Det hevdes også at organisasjonen utgjør en trussel mot konservative grupper og stemmer.

– Unnskylder Trumps historikk

SPLC, som holder til i Alabama og er mest kjent for lista Hatewatch, uttalte mandag at resolusjonen er «bekvemmelig for hatgrupper». Hatewatch overvåker radikale og ekstremistiske grupper, og SPLC mener RNC er selektiv i sin fordømmelse.

– Resolusjonen er laget for å unnskylde Trump-administrasjonens historikk med å jobbe med personer og organisasjoner som bakvasker hele grupper med umenneskeliggjørende retorikk – deriblant Black Lives Matter-forkjempere, innvandrere, muslimer, og hele LHBT-fellesskapet, sier SPLC-leder Margaret Huang.

Mener SPLC er ansvarlige for skyteepisode

Konservative grupper i USA anklager på sin side SPLC for å blande konservative grupper med åpenlyst rasistiske organisasjoner som Ku Klux Klan. Blant annet peker resolusjonen på at anti-abortorganisasjonen Family Research Council (FRC) står på Hatewatch-lista, noe resolusjonen hevder førte til en skyteepisode på FRCs hovedkvarter i 2012.

Foran landsmøtet vedtok RNC også resolusjoner som uttrykker støtte til den kontroversielle helligdagen Columbus Day, som fordømmer såkalt «cancel culture», og som uttrykker støtte til president Donald Trump.