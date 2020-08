Republikanerne kom med dystre advarsler om framtida hvis Trump taper

Blant talerne på den første av landsmøtets fire kvelder var Trumps tidligere FN-ambassadør, Nikki Haley. Hun roste Trumps utenrikspolitiske linje.

– FN er ikke er sted for de lettskremte. Det er et sted der drapsmenn, diktatorer og tyver fordømmer USA for deretter å forlange at vi betaler deres regninger. Med president Trump ble det slutt på det. Han gjorde det Barack Obama og Joe Biden nektet å gjøre, sa Haley i sin tale.

I tillegg ble hun og andre minoritetsrepublikanere løftet fram for å gjøre partiet mer attraktivt for ikke-hvite velgere. Republikanernes eneste svarte senator Tim Scott og den tidligere NFL-spilleren Herschel Walker var også blant talerne.

«Vektleggingen av mangfold på Trumps landsmøte var en anerkjennelse av at han må utvide koalisjonen sin utenfor hans stort sett hvite base», skriver det amerikanske nyhetsbyrået AP.

Dystre spådommer



Likevel dreide mesteparten av landsmøtets første kveld seg om angrep på Demokratenes kandidat Joe Biden. Flere talere kom med dystre spådommer om hvordan det vil gå med landet dersom Trumps rival vinner valget. Blant dem var Donald Trumps eldste sønn, Donald Trump Jr.

Han ga Kina skylden for coronapandemien og omtalte Joe Biden som «Beijing Biden». Biden er Kinas foretrukne presidentkandidat, spøkte Trumps sønn fra podiet i Charlotte, der landsmøtet holdes.

Trump Jr. forsvarte også farens håndtering av coronapandemien, og roste presidenten for å ha «handlet raskt».

Han hevdet videre at valget av Biden vil bråstoppe den økonomiske gjenreisningen i landet og føre til flere nedstenginger.

– Biden vil i tillegg hente flere ulovlige innvandrere til å ta jobbene fra amerikanske borgere, hevdet Trump Jr.

Tvilsomme påstander



I tillegg ble det brukt mye tid på påstander som amerikanske medier kaller tvilsomme.

– Trump og en rekke andre republikanere kom med uriktige påstander om Bidens agenda gjennom kvelden, deriblant med falske anklager om at han har foreslått å kutte i finansieringen til politiet, forby oljeproduksjonsmetoden fracking, gjøre helsevesenet statlig, åpne grensene og øke skattene, skriver AP.

Trump selv, som skal tale under alle landsmøtets fire dager, advarte igjen mot valgfusk fra Demokratenes side. Han hevdet at han og Republikanerne umulig kan tape høstens valg hvis ikke motstanderne jukser.

– Den eneste måten de kan frata oss valgseieren på, er hvis valget manipuleres, hevdet han og gjentok sine anklager om at systemet med poststemmer vil bli brukt til valgfusk.

Presidenten har gjentatte ganger hevdet at poststemmer vil bli brukt til å stjele valget, uten å kunne dokumentere påstanden.

Imidlertid kan Trump være avhengig av det positive budskapet som Haley og enkelte andre talere forsøkte å fremme. En meningsmåling fra AP viser at kun 23 prosent av amerikanske velgere tror landet går i riktig retning. Landet har verdens høyeste coronadødstall, og millioner har mistet jobbene sine som følge av den økonomiske nedstengningen.