Passasjerene var i live før flyet ble truffet for andre gang

Det er konklusjonen etter at eksperter har analysert de svarte boksene fra PS752 som styrtet 8. januar i år.



Flyet ble skutt ned ved en feiltagelse av det iranske forsvaret over byen Parand ikke langt fra hovedstaden Teheran.

Alle om bord omkom etter at den andre eksplosjonen satte flyet ut av spill og styrtet. Ifølge svenske medier var 17 av passasjerene svenske statsborgere.

– Tyder på at passasjerene var i live

Iransk militære trodde at flyet var en amerikansk krysserrakett på vei for å nå sitt mål på iransk territorium. Soldaten som avfyrte missilet skal kun ha hatt noen sekunder på seg til å vurdere om han skulle skyte, og rakk derfor aldri å klarere handlingen med andre iranske styrker.

I etterkant viser det seg altså at den første luftvernraketten ikke var nok til slå ut pilotene og flyets evne til å holde seg i lufta. Det var først da den andre raketten rammet passasjerflyet at tragedien var komplett.

– Pilotenes kommunikasjon tyder på at passasjerene var i live etter at den første raketten traff flyet. 25 sekunder senere traff det andre missilet flyet, bekrefter sjefen for Irans sivile luftfartsmyndighet CAO, Touraj Dehghani-Zanganeh, skriver Reuters.

Nektet først å innrømme katastrofen



Alle de 176 om bord omkom da flyet fra Ukraine International Airlines ble skutt ned like etter avgang fra Teheran. Iranske myndigheter nektet først skyld, og det tok flere dager før de innrømmet hva som hadde skjedd.

Flyet ble truffet av to missiler som ble avfyrt av den iranske Revolusjonsgarden. Leder for det revolusjonsgardens luftverndivisjon, Amir Ali Hajizadeh, påtok seg ansvaret for den fatale hendelsen noen dager etter tragedien.

Den første missileksplosjonen skal ha sendt splinter gjennom flyet som trolig forstyrret flyets opptakere.

Pilotene forsto ikke hva som skjedde



Ifølge opptak fra cockpiten skal pilotene ha forsøkt å beholde kontrollen over flyet inntil det siste, og dialogen tyder på at de ikke forsto hva som hadde hendt.

– Instruktøren antok at flyet hadde et elektroniskt problem, og reservemotoren hadde blitt aktivert, opplyser Touraj Dehghani Zanganeh.

Men bare sekunder senere traff et nytt missil flyet. Da var pilotene og de til sammen 176 menneskene om bord sjanseløse.

VIDEO: Iran innrømmer å ha skutt ned ukrainsk fly