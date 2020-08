Giftige forbindelser: Seks prominente russere som hevder de ble forgiftet

– Vi har å gjøre med en pasient som ganske sannsynlig ble forgiftet, sier Steffen Seibert, talsmann for statsminister Angela Merkel mandag.

Den russiske opposisjonspolitikeren Aleksej Navalnyj ble akutt syk under en flytur i Sibir. Hans støttespillere er overbevist om at han ble forgiftet av te han fikk på flyplassen, mens russiske leger mener de ikke fant noen giftstoffer i ham da han ble undersøkt på et russisk sykehus. Nå har han blitt fraktet til Charité-sykehuset i Berlin der legene mener han kommer til å overleve hendelsen.

Hendelsen minner om opplevelser tidligere prominente russere har hatt, både i hjemlandet og utenlands.

Den uavhengige russiske avisen The Moscow Times har sett nærmere på seks av de meste kjente andre tilfellene der russiske regimekritikere mistenkes å ha blitt forgiftet de siste to tiårene.

Julia Skripal (bildet) og faren ble forgiftet men begge overlevde. De lever nå med nye identiteter.

Sergej og Julia Skripal

Den russiske eksspionen Sergej Skripal (66) og hans datter Julia (33) ble 4. mars 2018 funnet bevisstløse på en benk i Salisbury i Storbritannia. Britiske myndigheter mener at de to ble forgiftet med novitsjok, en nervegift utviklet i Sovjetunionen på slutten av den kalde krigen.

Britene anklager Russland for å stå bak – noe russiske myndigheter nekter for. Begge overlevde forgiftningen og skal ha flyktet landet. De bor nå i New Zealand med under nye identiteter.

Pjotr Verzilov

En aktivist tilknyttet den russiske protestgruppa og punkbandet Pussy Riot. Verzilov ble innlagt på en klinikk i Moskva i september 2018 etter å ha vist symptomer på synstap og desorientering. Han ble senere fløyet til Tyskland og lagt inn på sykehus i Berlin.

Der sa legene at Verzilov muligens kan ha blitt utsatt for en gift som rammer nervesystemet.

Anti-Kremlin-aktivisten og medlem av «Pussy Riot» Pjotr Verzilov mens han fortsatt fikk behandling på sykehus i Berlin. Foto: Handout / Reuters / NTB scanpix

Verzilov overlevde også angrepet og har i kjølvannet av Navalnyj-forgiftningen gått ut på Twitter og hevder at selv to år senere har russiske myndigheter ikke gjort noe forsøk på å undersøke hvem som sto bak forgiftningen av ham.

Vladimir Kara-Murza

Opposisjonspolitikeren ble innlagt på sykehus både i 2015 og i 2017 med mistanke om forgiftning.

Vladimir Kara-Murza, her fotografert på pressekonferansen under Oslo Freedom Forum i 2016. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix Foto: NTB scanpix

Ved første tilfelle holdt han på å dø av nyresvikt. Ved andre tilfelle ble han lagt i medisinsk koma, og hans kone og leger bekreftet at han var forgiftet.

Kara-Murza overlevde, og politiet har nektet å undersøke saken, ifølge hans advokat.

Russiske myndigheter har nektet for å ha hatt noe med forgiftningen å gjøre.

Aleksandr Litvinenko

Den tidligere russisk FSB-agenten og regimekritiker døde 24. november 2006 på et sykehus i London etter at han ble forgiftet med det radioaktive stoffet polonium-210 fra en kopp te.

En britisk undersøkelse konkluderte ti år senere med at russiske agenter hadde drept Kreml-kritikeren. Russland nekter for å ha vært involvert.

Anna Politkovskaja

Den prisbelønte journalisten og forfatteren ble i 2004 syk og mistet bevisstheten etter å ha drukket en kopp te – noe flere mistenker var forgiftning.

Anna Politkovskaya ble skutt og drept utenfor sin leilighet i Moskva i 2006.

Politkovskaja ble skutt og drept utenfor sin leilighet i Moskva i 2006. Fem personer ble i 2014 dømt for dette drapet, men ingen har blitt ansvarliggjort for bestillingen.

Politkovskaja var blant annet kjent for sin bok «Putins Russland» der hun beskriver Russlands overgrep mot sivile i Tsjetsjenia. For sitt arbeid ble hun truet, fengslet og tvunget i eksil i Østerrike.

I 2018 ble Russland felt i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen for manglende etterforskning av drapet.

Jurij Sjtsjekotsjikhin

Sjtsjekotsjikhin var redaktør for opposisjonsavisa Novaja Gazeta da han døde av et merkelig utslett i juli 2003. Dødsfallet skjedde kun dager før han skulle møte FBI-etterforskere i USA.

Russiske myndigheter har i to etterforskninger konkludert med at han døde av en alvorlig allergisk reaksjon.

Hans venner og støttespillere er overbevist om at han ble forgiftet.

Kilder: The Moscow Times, NTB