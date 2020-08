Sveitsiske myndigheter etterforsker den spanske eks-kongens elskerinne

Det skriver den spanske avisa El Pais.

Den danskfødte forretningskvinnen Corinna Larsen har ifølge avisa forklart for påtalemyndigheten i Genève at hun betalte 6,7 millioner euro (drøyt 71 millioner kroner) for boligen Chyknell Hill Estate nær Bridgnorth vest i England. Hun brukte et tilsvarende beløp på oppussing.

Boligkjøpet skjedde i 2015, drøyt tre år etter at Larsen hevder hun mottok 65 millioner euro (690 millioner kroner) i gave fra sin tidligere elsker, den daværende kongen av Spania, Juan Carlos. Larsen og Juan Carlos hadde en affære mellom 2004 og 2009.

Siden 2018 har Larsen blitt etterforsket for hvitvasking av penger, og boligkjøpet blir gransket fordi det skjedde etter at hun mottok pengegaven, og på grunn av den kompliserte betalingsstrukturen som lå bak kjøpet. Larsen er en av tre som blir etterforsket i Sveits i forbindelse med en gave på 100 millioner dollar (900 millioner kroner) som Juan Carlos skal ha fått via en sveitsisk bankkonto i 2008 fra den avdøde saudiarabiske kongen Abdullah. Både Larsen og Juan Carlos nekter for at hun gjemte unna pengene for ham.

Juan Carlos er ikke formelt sett under etterforskning, men ettersom rettsvesenet i både Spania og Sveits undersøker kongens finanser, valgte han å flytte til De forente arabiske emirater tidligere i august.