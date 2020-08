Tysklands regjering tror Navalnyj ble forgiftet

Navalnyj får nå behandling på Charité-sykehuset i Berlin etter å ha blitt fløyet fra Sibir lørdag.

– Vi har å gjøre med en pasient som ganske sannsynlig ble forgiftet, sier Steffen Seibert, talsmann for statsminister Angela Merkel.

En annen tjenestemann i regjeringen, Dirk Wiese, sier til den tyske rikskringkasteren ZDF at det ennå ikke er klarlagt hvilke forhold som førte til at Navalnyj ble livstruende syk mens han var på vei fra Sibir til Moskva i et fly torsdag morgen.

– Vi forventer en helt åpen og samarbeidende klargjøring, spesielt fra russiske myndigheter. Og før det er kjent hvordan dette skjedde, er det nødvendig med passende forholdsregler, sier Wiese, som er regjeringens koordinator for østeuropeiske saker.

Det er plassert vakter utenfor sykehuset der Navalnyj er innlagt.

Kunngjøring fra sykehuset

Sykehuset i Berlin er ventet å komme med en kunngjøring om Navalnyjs tilstand senere mandag, men inntil videre vil Wiese kun si at tilstanden er «kritisk, men stabil».

– Han får nå den best mulige behandlingen, sier han.

Navalnyj er en av Russlands mest kjente Putin-kritikere og korrupsjonsjegere, og hans familie og støttespillere er overbevist om at han ble forgiftet, og at det er snakk om et drapsforsøk.

Russiske leger har sagt at de ikke fant noe gift i prøvene fra den russiske opposisjonspolitikeren, som torsdag ble syk på en flyging til Moskva.

– Reddet livet hans

På en pressekonferanse mandag gjentok to leger ved sykehuset i Omsk at det ikke ble funnet spor etter gift i prøver tatt fra Navalnyj.

– Vi reddet hans liv med stor innsats og mye arbeid, sier overlege Aleksandr Murakhovskij.

– Hvis vi hadde funnet noen slags gift som på et vis hadde blitt bekreftet, ville det vært mye enklere for oss. Det ville vært en klar diagnose, en klar tilstand og en velkjent behandlingsmåte, sier en annen ledende lege, Anatolij Kalinitsjenko.

Navlanyj ble fløyet fra den sibirske byen Omsk til Berlin i et tysk ambulansefly lørdag etter at russiske leger først sa at det ville være for risikofylt å flytte 44-åringen, noe tyske leger var uenig i.