Juntaen i Mali vil ha tre års militærstyre – lover å løslate presidenten

Det opplyser delegasjonen fra den vestafrikanske samarbeidsorganisasjonen Ecowas, som er i Mali for å bidra til en rask overgang tilbake til et sivilt styre etter tirsdagens kupp.

– Juntaen har bekreftet at de ønsker en tre år lang overgangsperiode for å gjennomgå grunnlaget for den maliske staten. Denne overgangen vil bli styrt av et råd ledet av en soldat, som også vil være landets leder, sier en kilde i Ecowas' delegasjon i Bamako til nyhetsbyrået AFP.

Militær regjering

Det er også et krav at soldater bekler de fleste rollene i regjeringen, opplyser kilden. Vedkommende legger til at juntaen har gått med på å løslate president Ibrahim Boubacar Keita, som ble tatt til fange sammen med andre politiske ledere i kuppet. Den 75 år gamle Keita skal få vende hjem til sin bolig i Bamako.

– Og dersom han ønsker å reise utenlands for behandling, er det ikke noe problem, opplyser Ecowas-kilden.

Statsminister Boubou Cisse, som har blitt holdt sammen med Keita på en militærbase utenfor hovedstaden, blir flyttet til en sikker bolig i sentrum, ifølge kilden.

Opplysningene om Keita og Cisse, samt kravet om en militær overgangsregjering, bekreftes av en talsperson fra juntaen.

Kuppmakerne ha fra før gått med på å gi FN tilgang til den avsatte presidenten og løslatt to andre ledere som ble pågrepet i kuppet.

Håper på snarlig løsning

Kuppet kom etter måneder med protester mot president Keita. Hans motstandere krevde presidentens avgang fordi han ikke har klart å slå tilbake mot militante islamister og ikke har løst landets sviktende økonomi.

Tirsdagens kupp utløste internasjonale reaksjoner, og både Frankrike og flere vestafrikanske land har protestert, mens opposisjonens støttespillere har feiret i gatene.

Ecowas-delegasjonen, ledet av Nigerias tidligere president Goodluck Johnathan, ankom Malis hovedstad Bamako lørdag ettermiddag. Hensikten med besøket er å bidra til en rask overgang tilbake til et sivilt styre etter tirsdagens kupp.

Delegasjonen uttrykte at den var «veldig håpefull» etter å ha møtt både militærjuntaen og Malis avsatte president. Delegasjonen antydet at en løsning kan være klar mandag.