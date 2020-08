Navalnyj har fått besøk på sykehus

Den russiske regimekritikeren kollapset på et russisk fly torsdag og ble lørdag fløyet fra Sibir til Tyskland. Han ligger innlagt ved det velrenommerte Charité-sykehuset i Berlin.

Hans kone Julia Navalnyj og støttespilleren Leonid Volkov besøkte 44-åringen på sykehuset søndag, men ønsket ikke å gi noen kommentarer til pressen.

Overvåket

Ifølge en sak i den russiske avisen Moskovsky Komsomolets ble Navalnyjs bevegelser før kollapsen nøye overvåket av russiske myndigheter. Ikke navngitte personer i sikkerhetstjenesten innrømmet overfor avisen at de fulgte med på hvor han bodde, hvem han snakket med og hvor han spiste under turen til Sibir.

– Graden av overvåking overrasker meg ikke i det hele tatt, det visste vi allerede, men det er forbausende for meg at de ikke har nølt med å fortelle alle det, sier talsperson for Navalnyj, Kira Jarmysj, søndag.

Det er ventet en uttalelse fra Navalnyj-leiren klokken 18 norsk tid.

– Vi kommer til å fortelle alt vi vet om Aleksejs forgiftning. Vi kommer nå til å fortelle hvordan alt faktisk skjedde, sier Jarmysj.

Tilstand ventes mandag

Sykehuset tok lørdag omfattende prøver av Navalnyj for å få stilt en diagnose. Det vil ikke komme noen offisiell kommentar om tilstanden hans før mandag, ifølge sykehuset.

Navalnyjs støttespillere mener han ble forgiftet. Men legene på sykehuset i Omsk i Sibir der han først ble innlagt, har avvist dette og sier det ikke ble funnet spor av gift i prøvene som ble tatt av ham der.

Navalnyj lå to dager på sykehuset i Omsk før det ble gitt tillatelse til å fly ham til Tyskland. Legene mente tilstanden hans var for kritisk til at han kunne flyttes.

Men Jarmysj hevder at russiske myndigheter holdt ham tilbake i et forsøk på å dekke over den virkelige årsaken til at han kollapset.