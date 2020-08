Tegnell: Smitten øker igjen i Sverige

Siden juni har det såkalte R-tallet for Sverige vært synkende. Reproduksjonstallet sier noe om hvor mange personer hver smittede i snitt smitter videre. Er tallet 1, smitter hver person én ny person. Er tallet høyere tyder det på at smitten øker, mens lavere tall er det myndighetene helst vil se.

I juli anslo myndighetene at R-tallet i Sverige lå på rundt 0,5. Landet skapte mye internasjonal blest for å velge en helt annen smittestrategi enn resten av verden. Svenskene har i langt mindre grad stengt ned landet enn de fleste andre, og har over 86.000 bekreftede smittede og 5810 covid-relaterte dødsfall.

Etter at man i land etter land nå har sett smitten øke igjen, har flere begynt å stille spørsmål om den svenske strategien kanskje ikke var den dummeste likevel. Blant annet britiske medier, som lørdag stilte seg spørsmålet; Er Sverige et bevis på at vi har håndtert dette fryktelig feil?

R-tallet stiger

Til det svenske nyhetsbyrået TT sier statsepidemiolog Anders Tegnell at trenden vi har sett i Norge også er synlig hos søta bror. R-tallet stiger, og det er først og fremst unge voksne som nå står for smitteøkningen.

Til TT gjengitt av Expressen sier Tegnell at det svenske R-tallet fra begynnelsen av august ligger på omlag 1,2.

– Økningen vi så i begynnelsen av august har først og fremst rammet personer i alderen 20-40-år som ikke helt følger anbefalingene som er på plass, sier Tegnell til TT. Han vil ikke kalle utviklingen urovekkende og mener landet har smitten under kontroll så lenge den ikke kommer seg inn på syke- og aldershjem.

Lignende trend

Smitttetrenden er svært lignende den vi har hatt også i Norge der politiet måtte stoppe fadderuke-fester i blant annet Oslo, Bergen og Trondheim.

På sitt høyeste var det svenske R-tallet 1,7 i mars.

– R-tallet er en måte å beskrive den kurven vi også ser. Det er en kjapp nedgang i juli, en liten økning i begynnelsen av august og nå er det under ett igjen, sier Tegnell og påpeker at det forsatt er store regionale forskjeller på smittespredningen. Områder som Skåne og Gotland har opplevd økt smitte den siste tiden, mens smitten i det tidligere hardt rammede Stockholmsområdet nå er på vei ned.

Oppdatert norsk R-tall mandag

Folkehelseinstituttet (FHI) meldte onsdag at det norske R-tallet har ligget på 0,77 siden 1. juli. Tallene fra august blir først kjent mandag.

– Nytt reproduksjonstall fra 1. august introduseres i neste uke for å bedre kunne følge situasjonen den seneste tiden. Med få nye tilfeller og innleggelser vil det være større usikkerhet i reproduksjonstallet, opplyser FHI.

Les også: FHI: Smittetallene stabile i forrige uke