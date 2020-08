Ecowas-delegasjon er håpefulle etter møter i Mali

Delegasjonen, ledet av Nigerias tidligere president Goodluck Johnathan, ankom Malis hovedstad Bamako lørdag ettermiddag. Hensikten med besøket er å bidra til en rask overgang tilbake til et sivilt styre etter tirsdagens kupp.

Kuppmakerne har sagt at de vil opprette et overgangsråd og en overgangspresident, og at det skal holdes valg på et nytt sivilt styre «innen rimelig tid».

Ecowas-delegasjonen ble møtt av soldater fra juntaen på flyplassen, og tatt videre til et møte med militærledere fra gruppen som gjennomførte kuppet.

Gode samtaler

Senere møtte diplomatene politiske ledere, som fortsatt sitter i arrest etter kuppet, blant dem den avsatte presidenten Ibrahim Boubacar Keita.

– Vi møtte ham, han klarer seg veldig bra, sa Jonathan til reportere på vei bort fra fengselet der Keita sitter i arrest.

Ifølge Jonathan går forhandlingene med soldatene godt. Han sier til AFP at han er «veldig håpefull».

Feiring i gatene

Kuppet mot president Ibrahim Boubacar Keita har utløst internasjonale reaksjoner. Både Frankrike og flere vestafrikanske land har protestert.

Fredag og natt til lørdag var titusenvis av maliere ute i gatene i Bamako for å feire kuppet.

Kuppmakerne ha nå gått med på å gi FN tilgang til den avsatte presidenten og løslatt to andre ledere som ble pågrepet under tirsdagens kupp.