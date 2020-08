PALERMO, ITALIA (ABC Nyheter): Palermos gater er nesten folketomme i august. Det er varmt og klamt, og nesten ikke til å holde ut. Et part turister, de få som finnes, sluntrer forbi, en buss passerer, men ellers er det stille i den sicilianske hovedstaden, nesten like stille som under nedstengningen.

Jeg er på vei til å møte Giovanni Abbagnato, aktivist og frivillig som har har brukt flesteparten av sine 63 år på å kjempe mot den søritalienske øyas største onde: mafiaen.

– Selv liker jeg å se meg selv som en etterkommer etter de mange sicilianerne som siden slutten av 1800 tallet har kjempet for å bedre sine egne livsvilkår. Alle som på ærlig vis tar opp den kampen, er dømt til å før eller siden komme i konflikt med mafiaen, som nesten alltid er alliert med den undertrykkende part, det være seg økonomiske krefter eller politiske institusjoner.

Les også: Coronapandemien raserer Romas turistsektor: – Vi er som Ground Zero

Et voldsapparat

Abbagnato har tatt med meg til Solidarietà sitt kontor. Solidarietà jobber både med forebygging i lokalmiljøet og med å hjelpe mafiaens ofre. På veggene henger en rekke plakater og bilder, eksempler på de mange kommunikasjonskampanjene de har satt i verk for å overbevise innbyggerne på øya om å vende mafiaen ryggen.

– Mafiaen er en organisasjon med økonomisk makt og militær struktur, men volden er underlagt formålet – å tjene penger, sier han.

Om ikke vold bidrar til at mafiaen beriker seg, benyttes det ikke vold.

Giuseppe Abbagnato har kjempet mot mafiaen hele livet. Bilde E.U.Pedersen

Giovanni Abbagnato er likevel nådeløs i sin beskrivelse av mafiaen:

– Å beskrive mafiaen som en kreftbyll virker som en klisjé. Dessverre er det en nøyaktig beskrivelse av hvordan de opererer, forklarer Giovanni Abbagnato.

– De forsøker aktivt å øke avstanden mellom de delene av befolkningen som har reelle behov og de statlige institusjonene som er ment å hjelpe dem. Gjennom nettverk bygger de seg opp støtte som de kommer til å nyte godt av i mange år fremover. Det som er i ferd med å skje på Sicilia nå, vil vi ikke først og fremst se konsekvensen av i morgen, men i mange år fremover, understreker Abbagnato.

En annen av organisasjonene Abbagnato samarbeider med, er AddioPizzo, en av de mest fremtredende antimafia-organisasjonene på øya. AddioPizzo har utarbeidet et sertifiseringssystem, der ulike produsenter og utsalgssteder på hele Sicilia bekreftes «mafiafrie» for å bevisstgjøre forbrukere og sette dem i stand til å velge bedrifter og tjenester som ikke betaler avgift til mafiaen, på samme måte som bio-merking av matvarer.

Les også: Italiensk mafia utnytter coronakrisen – deler ut mat til fattige

Saken fortsetter under bildet

Protest i Palermo mot at mafiabosser skulle få sone hjemme pga smittefare i italienske fengsler. Foto: E.U. Pedersen

Mafiaen stiller opp der institusjonene svikter

De siste årene har denne kampen vist seg å bære frukter, og mafiaen har mistet kanskje sitt viktigste støttepunkt: den populære statusen og støtten. Men det var før coronaviruset. Allerede i april, da hele Italia var stengt, de økonomiske hjulene stod stille og folk langt inn i middelklassen måtte stille seg i matutdelingskø mens de offentlige hjelpetiltakene stanset opp i det arkaiske italienske byråkratiet, ropte tidligere justisminister Paola Severino varsko:

«På Sicilia, i statsinstitusjonenes fravær, banker mafiaen på døren med en matkurv.»

På Sicilia, som i de andre sørlige italienske regionene, er fattigdom et reelt problem. Før coronakrisen satt inn, levde rund 25 prosent av sicilianere i relativ fattigdom, i henhold til det italienske statistikkbyrået, ISTAT sin rapport for fjoråret. På samme tid er dette et området med en omfattende svart økonomi, opptil 20 prosent av arbeidsstyrken, også det i henhold til ISTAT, noe som gjør at mange faller utenfor de statlige hjelpetiltakene som ble satt i verk for å lette på byrden for de vanskeligstilte under og etter koronakrisen.

– Fattigdom og håpløshet og følelsen av at det offentlige ikke ønsker eller evner å hjelpe deg, gjør det vanskelig for mange å avvise hjelpen som tilbys fra mafiaen. – Den oppmerksomheten det offentlige har gitt fattigdomsproblemet på Sicilia, har ikke vært tilstrekkelig, sier Abbagnato.

Les også: Italiensk politi slår til mot mafia på Sicilia



Italiensk politi: Mafiaen utnytter krisen

Han får støtte fra det italienske politiet. Direzione Investigativa Antimafia, eller DIA som de er kjent som, en spesialavdeling for bekjempelse av mafiaen og annen organisert kriminalitet.

I slutten av juni holdt sjefen for DIA, General Giuseppe Governale, en presentasjon til det italienske senatet der han tok spesielt opp mafiaproblematikken i etterkant av coronapandemien.

Holdningskampanje 2 mot mafiaen. Bilde E.U. Pedersen

I rapporten sammenlignes den nåværende situasjonen med etterkrigstider, der mafiaen presenterer seg selv som en alternativ «velferdsstat» i møtet med de menneskene som enten allerede lever i relativ fattigdom, eller som merker at deres økonomiske situasjon er i ferd med å forverre seg så drastisk at de ville trenge hjelp for å møte basisbehov.

DIA mener at mafiaen vil utnytte denne situasjonen på to måter:

For det første vil man forsøke å konsolidere den populære støtten man nyter i det sicilianske samfunnet, og som igjen sannsynligvis vil gi dem økt politisk makt. Det skjer ved at man gir økonomisk hjelp til husstander og lån til små og mellomstore bedrifter i vanskeligheter, i bytte for eksempel mot støtte i lokal- og regionalvalg.

På lengre sikt vil mafiaen forsøke å bruke den oppbygde politiske og økonomiske makten både til å infiltrere finansielle institusjoner, og for eksempel til å dra nytte av europeiske støtteordninger. I DIA-rapporten advarer man om at de ulike organisasjonene har høyt kvalifisert personale til disposisjon, og vil vite hvordan man skulle dra nytte av ulike økonomiske og finansielle instrumenter.

Holdningskampanje mot mafiaen. Bilde E.U.Pedersen

Makt langt utover Italias landegrenser



Abbagnato har også en oppfordring til europeiske politikere:

– Noen steder i Europa har man brukt det faktum at penger kan havne i hendene på mafiaen som et argument mot europeiske støtteordninger i etterkant av coronapandemien. På et vis har kritikerne rett, dette er ikke noe man kan ekskludere sier han før han fortsetter:

– Samtidig er det urealistisk å tro at mafiaen kun er et problem som berører Sicilia og Italia, mafiaens økonomiske og finansielle makt når langt utover våre landegrenser. Men er det her mafiaen har røttene sine. Snarere enn å bare kritisere oss, burde man bruke de erfaringene vi sicilianere gjennom mange generasjoner har bygd oss opp til å bekjempe mafiaen på nasjonalt og europeisk nivå.

Har følt konsekvensene på kroppen

I det vi forlater bygningen og går ut i den glohete sicilianske solen, spør jeg Giovanni Abbagnato hvorvidt han, som har dedikert hele livet til å kjempe mot mafiaen og er blitt en av denne kampens mest fremtredende figurer i lokalmiljøet, selv har fått føle konsekvensene på kroppen. Den godslige mannen blir stille et øyeblikk og ser ned.

– Når du tar opp visse kamper på denne øya, føler du før eller siden konsekvensene, sier han.

– Det viktigste er å ikke stå alene, understreker han.