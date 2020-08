Berlin-sykehus: Ingen Navalnyj-kunngjøring før mandag

Navalnyj, som har ligget i koma siden han kollapset på et russisk fly torsdag, ble lørdag fløyet fra Sibir til Tyskland der han ble fraktet til det velrenommerte Charité-sykehuset i Berlin.

Sykehuset opplyser lørdag ettermiddag at legene er i gang med å ta omfattende prøver av Navalnyj for å få stilt en diagnose.

– Legene vil komme med en kunngjøring etter å ha undersøkt ham og konsultert med familien hans. Men det vil ta noe tid, sier en talsperson for sykehuset.

– Det vil ikke komme noen offisiell kommentar før mandag, fortsetter talspersonen.

Navalnyjs støttespillere mener han ble forgiftet. Men legene på sykehuset i Omsk i Sibir der han først ble innlagt, har avvist dette og sier det ikke ble funnet spor av gift i prøvene som ble tatt av ham der.

Fakta om Aleksej Navalnyj * Russisk regimekritiker og blogger (44) med millioner av følgere på Twitter og YouTube. Utdannet jurist. * Bor i Moskva, er gift og har to barn. * Startet i 2007 en antikorrupsjonskampanje ved å kjøpe seg inn i statskontrollerte selskaper for å kunne stille kritiske spørsmål på generalforsamlingene. * Har organisert en rekke demonstrasjoner mot president Vladimir Putin. * I 2008 ekskludert fra det liberale partiet Jabloko, der han hadde vært aktiv siden 2000, anklaget for å skade partiet med sine nasjonalistiske tendenser. * Leder for det lille Partija Progressa – Fremskrittspartiet – siden opprettelsen i 2013. * Fikk 27 prosent av stemmene ved borgermestervalget i Moskva i september 2013. * Har vært pågrepet og stilt for retten for underslag en rekke ganger. Dømt til betinget fengsel i juli 2013 og desember 2014. Han hevder selv at disse har vært politisk motivert. * Ønsket å stille som presidentkandidat og utfordre Putin i valget i 2018, men kandidaturet ble ikke godkjent. * I mai 2018 ble han dømt til 30 dagers fengsel etter å ha blitt pågrepet under en demonstrasjon mot Putin i Moskva. * Nominert til Sakharovprisen i 2019. (Kilde: NTB, Store norske leksikon, Wikipedia)

Navalnyj lå to dager på sykehuset i Omsk før det ble gitt tillatelse til å fly ham til Tyskland. Legene mente tilstanden hans var for kritisk til at han kunne flyttes.

Men Navalnyjs talskvinne Kira Jarmysj hevder russiske myndigheter holdt ham tilbake i et forsøk på å dekke over den virkelige årsaken til at han kollapset.